Solidaridad contra el síndrome de Rett

La verbena solidaria contra el síndrome de Rett, que cumple este año su cuarta edición, se abrirá el próximo viernes con una jornada técnica, que se celebrará a partir de las 11:30 en el rectorado de la UMA, y que contará con la presencia de especialistas en la enfermedad. El objetivo de la jornada es explicar los avances que se están llevando a cabo en esta materia.

Los tres primeros años de la organización VerbeRett han permitido destinar más de 120.000 euros para la investigación, lo que ha permitido, entre otras cosas, crear una beca para contratar a un biólogo que ha abierto líneas de investigación novedosas, y que dan esperanza a las familias de la alrededor de tres mil niñas que hay actualmente diagnosticadas en toda España.

El sábado 18 de marzo se celebrará la cuarta edición de la verbena solidaria en la plaza de toros de la Malagueta. Desde las doce del mediodía y hasta las once de la noche se podrá disfrutar de una jornada llena de emoción, solidaridad y buena música. En esta ocasión, el escenario situado en el ruedo acogerá a artistas de la talla de Seguridad Social, No me pises que llevo chanclas, Los Electroduendes, The Experriens, Alejados, Tocatta Covers, Pop FM o Kassia, además de otras caras conocidas del mundo del cine, el espectáculo o el deporte.

Al igual que en los años anteriores, VerbeRett será punto de encuentro para familias con niñas afectadas por la enfermedad que vendrán desde distintos puntos de toda España. La verbena benéfica, convertida ya en un referente en el calendario de eventos de la ciudad, ofrecerá un año más un ambiente completamente familiar con comida y bebida a precios populares.

El síndrome de Rett es una grave enfermedad neurológica, considerada como rara o de baja prevalencia, que afecta sobre todo a niñas, concretamente a una de cada diez mil. Son niñas que, a pesar de nacer aparentemente bien, tienen una mutación genética que se manifiesta a los 18 meses y les impide tener control sobre su cuerpo.