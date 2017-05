Superación sobre ruedas

Sí, la vida es volátil, efímera y feroz. Y sí, es una constante lección de supervivencia. Hay veces que golpea y deja aturdido, como un derechazo en el mentón. Hay veces que descoloca y pone todo patas arriba. Pero no se le puede culpar, ella es así. Ella fluye por sí sola y no interviene, es solo una mera espectadora de la fuerza de su naturaleza. Depende de cada uno como encajar los impactos: quedarse quietos o hacer de ellos una nueva forma de vida.

La vida del malagueño (Villanueva del Rosario) Cristóbal Ramos tornó 180 grados en 2013. Por aquel entonces tenía 28 años y todo parecía encajar en un perfecto puzle. Chico deportista, tenía trabajo, compartía la vida con su pareja y pronto pasarían de ser dos a ser cuatro en la familia -su mujer estaba embarazada de gemelas-. Pero la mala suerte le esperó en una caída con la bicicleta mientras entrenaba. "Me di un golpe en la espalda que me fracturó una vértebra y me llevó a estar en una silla de ruedas", cuenta Ramos. Cuando a alguien le ocurren adversidades de este tipo solo le queda seguir adelante, es casi obligatorio, pero lo que convierte en extraordinaria a una personas es la actitud y Cristóbal fue, desde el principio, un modelo ejemplar de afán de superación. "Mientras uno esté vivo hay que luchar y encontrar una motivación", realza.

"Pasé siete meses de rehabilitación, en los que me enseñaron básicamente a convivir con la silla. Y después volví a retomar el deporte". Buscó una bicicleta que adaptara a su situación y comenzó a competir en pequeñas pruebas de pueblos vecinos, "al principio tenía una bici que iba acoplada a la propia silla pero luego conocí la que tengo ahora, más aerodinámica y mejor para las competiciones". En 2015 se federó por primera vez y comenzó a disputar en carreras a nivel nacional. Desde entonces colecciona una larga lista de competiciones, triunfos y nuevos retos. Sin ir más lejos en los próximos días se presentará al Campeonato de España de ciclismo que se disputa en la provincia. En julio quiere correr una serie mundial de Triatlón, en Altafulla -Tarragona-, y también tiene pendiente el campeonato de España y de Andalucía de Triatlón. Su catálogo de galardones es digno de admirar: "he sido campeón de España de duatlón a media distancia, tercero en el campeonato de Europa, campeón de Andalucía, en estas competiciones casi siempre estoy en el podio", reconoce orgulloso. Y no es para menos.

Su día a día se basa en entrenar, por su cuenta o con su club Sobre 2 Ruedas Bike, de Antequera. Cuenta que ahora también tiene más tiempo para pasar y disfrutar con su familia y con sus hijas, sus dos apoyos y razones de motivación más sólidos, "ellas me dan la vida", revela el deportista.

No hay excusa, rendirse no era una de las opciones de Cristóbal y tiene claro que su vida sigue y seguirá afrontándola. Como dijo Epícuro, filósofo griego, "cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla".