Visitas guiadas para conocer la Alcazaba a la luz de la Luna

La Asociación Cultural Zegrí realizará visitas guiadas nocturnas a la Alcazaba de manera gratuita los próximos 7, 8 y 9 de septiembre. La visita consistirá en un paseo de noche por los patios de la Alcazaba, pasajes, jardines y la subida al Arco del Cristo desde donde se podrá disfrutar de una panorámica de la ciudad, todo ello acompañado por música, danza medieval, exhibiciones de guerreros surgidos de otro tiempo y poesía. Las personas que deseen formar parte de estas visitas deberán deberán realizar una reserva, a partir de hoy lunes 4 de septiembre, en la web de la organización http://asociacionzegri.org.

Además de estas visitas a la Alcazaba, este año la asociación llevó a cabo diversas actividades, según explicó Salvador Jiménez, al tiempo que realizaron "visitas dirigidas de manera particular a los malagueños, como al Paseo del Parque, al centro histórico, al cementerio de San Miguel y al cementerio Inglés". No obstante, Jiménez precisó que, entre todas las actividades que realizan, las que más demanda tienen son las visitas nocturnas a la Alcazaba. Al respecto, detalló que, "después de once ediciones, más de 60.000 malagueños han disfrutado, de manera gratuita, de la magia y el embrujo de este símbolo de nuestra ciudad".