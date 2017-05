Vuelta de la aventura por el país del hielo

Hace casi un mes que Manuel Calvo Ariza, junto a su padre, Manuel Calvo Villena, pisaban el aeropuerto de Málaga después de un viaje peculiar de 22 días por el Ártico. Durante ese periodo, cambiaron la arena de las playas malacitanas por la nieve y el hielo de Qaannaaq -al norte de Groenlandia-; la temperatura húmeda por los -32ºC y el coche por trineos y perros. La aventura está enmarcada en un proyecto conjunto de Maratón Dog - una asociación volcada en su pasión por el perro- y Tiendanimal -líder español de productos para todo tipo de mascotas- en el llamado Desafío Ártico, un proyecto que tiene como objetivo concienciar sobre el cambio climático e informar sobre la tenencia responsable y la cultura del perro. "Queremos resaltar la función del perro más allá de animal de compañía. Por ello nos trasladamos al norte de Groenlandia, un lugar donde la vida de las personas depende de los canes", explica el padre. Tras la finalización de la expedición, se desarrollará una campaña de labor educativa en los colegios, promoviendo la finalidad del programa.

Se han trasladado de un lado a otro montados en un trineo; han dormido sobre el granizo en tiendas de campañas y para beber o cocinar han tenido que descongelar bloques de hielo. La experiencia ha sido especial tanto para padre como para hijo. Para uno, por compartir con su descendiente: "De los tres desafíos árticos que he hecho, este ha sido el más especial y el más bonito, si cabe, por ir acompañado por él". Y para otro, por ser la primera vez que se embarcaba en una experiencia de este calibre y que lo ha llevado a convertirse en el explorador ártico más joven de la historia de España, con 17 años: "Ha sido una experiencia increíble. Me ha encantado todo lo que he vivido y he visto. He aprendido mucho". Si tuviera que quedarse con algo, se le hace difícil escoger. "Me encantaron los paisajes, los amaneceres eran asombrosos. También me sorprendió mucho la forma de ser de los inuits [nativos groenlandeses], siempre amables y hospitalarios con nosotros aunque no nos conocieran", afirma el hijo. En cuanto a medio de transporte: "Ha sido increíble, de lo más espectacular del viaje, más de lo que me esperaba. Aunque lo pruebes aquí, no es lo mismo, ni por asomo".

El objetivo era estudiar el cambio climático y sus efectos en el censo de perros

En un país donde los hábitos del día a día son totalmente diferentes, lo más duro ha sido, sin duda, el frío. "Te acostumbras un poco, pero nunca llegas a adaptarte", confesaba el chico. "Cuando me quitaba los guantes para hacer fotos o para recoger las muestras, lo pasaba realmente mal", recordaba el progenitor. "Un minuto de grabación o haciendo fotos te supone 10 minutos de mucho, mucho dolor. El proceso de entrar en calor es muy doloroso", explicaba. Pero como dice el refrán, sarna con gusto no pica y ambos lo tienen claro: "Son cánones que hay que pagar, cuando se te han quitado las quemaduras del frío ya estás deseando volver", manifestó Calvo Villena.

Su hazaña se ha desarrollado por el norte de Groenlandia, en un recorrido de 400 kilómetros por seis poblaciones en los que tenían varias tareas que llevar a cabo. Una de las ellas era resaltar la importancia de la crianza de los perros en el país nórdico y dar a conocer la relación tan estrecha que allí tiene el can y el humano. Su recuento del censo canino ha demostrado que aún hay más animales que hombres: 1.420 frente a 1.210, respectivamente. Vinculada a esta misión había un trasfondo más: concienciar a la ciudadanía sobre cómo está afectando el cambio climático. "Los inuit cada vez utilizan menos los perros por el cambio climático, porque el hielo marino se hace cada vez más fino. A pesar de que ha sido la piedra piramidal para la vida en Groenlandia, ahora los están criando menos porque hacen menos falta, por la escasez de hielo". Pero no son los únicos. "También está afectando a la fauna. Al subir las temperaturas, las orcas bajan del norte y están atacando a los narvales; esas ballenas que tienen un cuerno, y ahora están llegando las orcas al subir las temperaturas bajan del norte y las atacan. El cambio climático es una realidad y hay un calentamiento global, se nota en los hielos. El año pasado vimos un glaciar en Kurusú y ahora había retrocedido un kilómetro", advierte Manuel.

Otro de sus cometidos, al igual que en expediciones anteriores, ha sido recoger muestras biológicas para la Universidad de Málaga destinadas a seguir investigando el fenómeno.