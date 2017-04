Zancadas para derrotar al cáncer

Desde las 9:00 varios grupos de mujeres se apiñaban y hablaban entre ellas con júbilo. La calle Larios y la plaza del hotel AC Málaga Palacio fueron los puntos de encuentro. El ambiente estaba cargado de entusiasmo, solidaridad y deportividad. Cuando se fue acercando la hora todas se dirigieron a la zona de salida.

Por quinto año consecutivo el Área de Igualdad de Oportunidades y Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga organizó ayer junto con Málaga Deportes y Eventos S.A. y el Centro Deportivo Inacua Málaga la carrera popular de Mujeres contra el Cáncer. El evento tiene como principal objetivo apoyar la lucha de la enfermedad además de fomentar la participación femenina en el mundo del deporte, que aún sigue siendo minoritaria que la de los hombres.

En sprint o dando un paseo a paso ligero, unas 5.500 mujeres se pusieron su camiseta verde, representativa de esta edición, se calzaron sus deportivas y corrieron a favor de la causa. Las edades de las participantes recorrían casi todas las etapas, desdelas más pequeñas que iban de la mano con su madres o incluso en carricoche, hasta mujeres mayores. Todas se animaron a apoyar la lucha y aprovechar la mañana para hacer deporte, como Laura Teruel, una de las corredoras: "Fui madre hace dos meses y tenía ganas de hacer algo saludable y esto me ha supuesto un pequeño reto de superación personal. La causa te motiva porque aunque estés cansada intentas hacerlo mejor porque merece la pena que todas las mujeres seamos solidarias". Acudieron grupos de atletas y profesionales como las Corredoras de Alhaurín, "hemos venido unas 40 para aportar nuestra ayuda y fomentar la investigación", contaba Joana Baena, una de sus miembros. También participaron en la prueba las concejalas de Deporte y Juventud, Elisa Pérez de Siles; de Accesibilidad Universal, Francisca Bazalo; del Distrito Centro, Gemma del Corral, y la directora técnica de Igualdad de Oportunidades, Mar Torres. Aunque en la carrera solo se podían inscribir mujeres, no faltó alguna que otra presencia masculina, incluso con peluca rubia, que también quisieron unirse al espíritu de lucha. También alguno que otro can corría al ritmo de su dueño.

La carrera dio el pistoletazo de salida a las 10:00 en el Paseo del Parque y las corredoras realizaron un recorrido de unos 4.000 metros que transcurrió por el Centro Histórico siguiendo la siguiente ruta: Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Avenida de Andalucía, Puente de Tetuán, Calle Nazareno del Paso, Glorieta Lola Carrera, Calle Hilera,Puente de la Esperanza, Calle José Manuel García Caparros, Pasillo Santa Isabel, Calle Carretería, Calle Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, Calle Alcazabilla, Plaza Aduana, Calle Cortina del Muelle, Avenida de Cervantes, Paseo de Reding, Plaza General Torrijos y vuelta al Paseo del Parque. Posteriormente, Pérez de Siles y el edil de Igualdad, Julio Andrade, han participado en la entrega de premios en la plaza de la Marina.

Todo lo recaudado se destinará a la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer que la conforman las ocho asociaciones que trabajan en Málaga a favor de las personas y familias afectadas por la enfermedad: Fundación Cesare Scariolo, Fundación Luis Olivares, Fundación Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer; Asamma; AVOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Fundación Infantil Ronald McDonald y Fundación Theodora). "Se utilizará para llevar a cabo proyectos de investigación y a las propias actividades de difusión y captación de nuevos socios y voluntarios", señaló Elisa Pérez de Siles.