Un amor de película

Tienen una propuesta para hacer una película. También un libro. Tendrán que sentarse para ver el planteamiento, pero no creen que lo hagan. Jimena Rico y Shaza Ismail, las dos jóvenes que fueron retenidas en Estambul (Turquía) tras huir de Dubái (Emiratos Árabes) al ser denunciadas por su familia por la relación que mantienen ambas, quieren descansar. Han estado por todos los platós que les han pedido, han atendido a todos los medios de comunicación y han respondido a tantas preguntas les han hecho con dos propósitos: agradecer el apoyo que han tenido de España para poder volver al país después de los tres días que estuvieron retenidas en un centro turco y sobre todo dar visibilidad a su historia para ayudar a quienes sufren represión sexual. Sobre todo, en los países árabes, como el caso de Shaza Ismail, la joven egipcia de 21 años de quien se enamoró la torroxeña Jimena Rico.

"No podemos hablar mucho del proyecto de la película. No puedo contar si es un director español o extranjero. Tenemos que sentarnos. No obstante no creo que la hagamos, lo que queremos es quedarnos ya tranquilas en casa", responde la joven de 28 años que se quiere instalar junto a su pareja en la capital malagueña. "Queremos disfrutar de nosotras ahora que todo ha pasado. Vamos a adoptar un gatito y relajarnos", añadía esta argentina residente en el municipio axárquico de Torrox. Está con Shaza que fue su único pensamiento en Turquía cuando peleaba porque la joven egipcia pudiese regresar con ella a España. De momento está de forma provisional por lo que se resiste a hablar de trámites legales como así le han recomendado sus abogados.

Las jovénes tienen una oferta de trabajo en un club de ocio de Marbella

A través de un programa de televisión también han encontrado un trabajo en un local de ocio de Marbella. La oferta para Jimena es como coctelera ya que para ello estudió y a ello se dedicó profesionalmente desde 2013 en Londres y en Dubái. "Estamos contenta porque eso nos permite independencia económica, y por tanto, dejar la casa familiar, y poder alquilar una nosotros para empezar nuestra vida juntas", comentó la torroxeña a quien de este trabajo lo que más le gusta es crear nuevos cocteles. "No tengo debilidad por ninguno. Lo que me gusta es crear nuevas combinaciones en equipo", reseñó.La oferta que han realizado a Shaza es como relaciones públicas ya que al saber árabe podría conectar muy bien con este perfil de clientes.

La historia de las dos jóvenes es tan dura como valiente. Pasaron 14 días fuera de casa, recorrieron tres países hasta quedar aisladas en Turquía sin poder comunicarse con su familia y con el miedo de que Shaza fuese devuelta a Emiratos Árabes donde su vida corría peligro por la intransigencia a la libertad sexual de las personas.

"Cada segundo era una cosa nueva, una emoción nueva, un miedo nuevo", contaba Jimena a su regreso a España sobre las peripecias que vivieron desde que salieron de Londres "engañadas" por la familia de Shaza que les obligó a entrar en Emiratos Árabes con la excusa de que "la madre de su novia estaba a punto de fallecer". Allí, en la casa se encontraron "secuestradas" y "amenazadas de muerte" por la relación homosexual que mantenían.

Consiguieron llegar al aeropuerto para volar hasta Georgia donde se quedarían en casa de unos amigos. Antes, Jimena avisó a su familia que sí en tres días no daba señales de vida, "avisaran a las autoridades porque probablemente algo les había pasado".

Eso ocurrió y así hicieron su familia y sus amigos. En Georgia, el padre de Ismail, las amenazó de muerte y rompió uno de los pasaportes y el visado de su hija y le robó el suyo, a pesar de ello, entraron en Turquía de forma legal aunque fueron detenidas probablemente a raíz de una denuncia. Fuero acusadas de terrorismo.