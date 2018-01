"No añoro ni la fama ni el dinero"

-¿de qué trata su libro Nunca recordaré haber muerto?

-Es un libro de anécdotas y es un libro donde cuento cosas interesantes: hablo de la familia, de la amistad, hablo de cómo gestionamos [los deportistas de élite] el éxito y el fracaso, el olvido, etc. Todas esas cosas que a veces la gente no tiene en cuenta.

-En esa montaña rusa que ha sido su vida, usted siempre manfiesta que quiere quedarse con lo bueno.

-Totalmente. Creo que tomé decisiones equivocadas en momentos equivocados [en referencia a su problema con las drogas]. Y hoy en día pienso que estoy muy contento de la vida en general y de poder estar lo que estoy haciendo: escribir este libro o dar conferencias. Los momentos malos parecen que son mucho más duros y más largos, pero creo que tenemos muchos más momentos buenos en la vida. He jugado al fútbol, he hecho mis negocios, he dado cinco veces la vuelta al mundo, tengo muchas experiencias que me han enseñadoinfinidad de valores.

-Usted se considera un amante de la vida. En su experiencia personal, ¿se nace o se hace valorando la vida?

-Creo que tienes que empezar a querer la vida desde el primer día que naces. En la vida hay dos cosas que pasan una sola vez: la vida y la muerte. Y la muerte tiene una cosa igual que la vida, y es que no se olvida de nadie. Todos sabemos lo que va a pasar, por eso debemos amar la vida desde muy jóvenes, y enseñar a los jóvenes a tener valores y hacerles ver que esa vida que tienen es única.

-¿Y qué quiere de la vida Julio Alberto a partir de ahora?

-Nada. Primero doy gracias al director, el que está ahí arriba, por darme esta prórroga, porque tengo el corazón un poco dañado. Por eso pido que me dure el suficiente tiempo como para acabar de vivir, poder escribir otro libro, un libro de historias, dar conferencias o ser entrenador, algo que he querido siempre, e incorporarme a un equipo. Pero el dinero, la fama y todas las cosas que vienen añadidas por ser jugador de fútbol ni las añoro ni las quiero.

-¿Querría empezar entrenando a juveniles?

-No, me gustaría entrar en Segunda o Segunda B, o acompañando a algún equipo técnico en primera. Yo he estado de director de las escuelas del Barcelona, por eso creo que la fase de formación ya la he hecho. Me gustaría aportar algo más de lo que he aprendido.

-Pues el Málaga hasta hace nada estaba buscando.

-Míchel me da mucha pena porque es un gran amigo y lo admiro y lo aprecio. No entiendo que el Málaga teniendo el equipo que tiene esté en la situación que está. No me entra en la cabeza. A mí me gustaría trabajar con el nuevo entrenador del Málaga para sacar el equipo adelante y animar a esta afición. Los aficionados son fundamentales y el equipo los necesita. El campo tiene que estar lleno.

-Usted es particularmente crítico con el desafío soberanista, de hecho, anunció que se marchaba de allí hace poco.

-En Cataluña no tengo trabajo, así que no me voy a quedar allí mirando a los radicales independentistas esperando a que me den empleo. El Barça siempre será mi equipo pero no estoy de acuerdo en nada de lo que ocurre en Cataluña. Estoy más cerca de un Albert Rivera, que no de estas personas que han quebrado Barcelona y han destrozado Cataluña. He dejado de tener amigos por culpa de esto.