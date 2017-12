Una bolsa de la compra por los que no tienen

Una campaña de Navidad más, el Banco de Alimentos de Málaga, Bancosol, propone a los malagueños el reto de comprar este fin de semana una bolsa de comida adicional para donarla a aquellos que durante estas fiestas no van a poder disfrutar de una cena en familia en condiciones, gracias a la Gran Recogida, una iniciativa que cumple su sexta edición con una salud envidiable y para la que se esperan superar este año los 650.000 kilos de alimentos.

Los productos más solicitados son los no perecederos, y si es posible, que no necesiten refrigeración, ya que la campaña de reparto dura un mes y no es posible continuar con la cadena de frío durante dicho periodo. Conservas, aceite, leche, pescado o verduras son algunas de las recomendaciones que aparecen en los contenedores de donación de los supermercados. Las sopas para calentar en microondas también son bienvenidas en la lista de alimentos recomendados.

Se espera recoger unos 650.000 kilos, cifra que superaría en 100.000 a la del año pasado

El año pasado el fin de semana de donaciones coincidió con temporal de lluvia y viento que dificultó continuar con la tendencia positiva que la Gran Recogida venía experimentando desde su primera edición, en la campaña de Navidad del año 2012. "Por ese motivo el año pasado recogimos en torno a 560.000 kilos, pero este año es importante volver a superar los 600.000 kilos como en años anteriores", indicó Susana Delgado, gerente de Bancosol.

Para ello, el banco de alimentos apeló a la solidaridad de los malagueños, que pueden donar alimentos desde ayer por la mañana hasta el cierre de los establecimientos en la noche de hoy. "Málaga es muy solidaria y esperamos que vuelva a demostrarlo. En kilos de donación estamos en Andalucía a la par que Sevilla, una ciudad con más habitantes que la nuestra, lo cual es de relucir", expresó, Joaquín Jiménez, vicepresidente de Bancosol. "Todos los años nos quedamos sorprendidos cuando las naves se nos quedan pequeñas para acumular alimentos, aunque la gente piense que lo que pueda dar es poco, al final grano hace granero", añadió.

Bancosol atiende habitualmente a unas 49.000 personas en la provincia, y el responsable de la asociación pide atención al problema de la falta de acceso a un bien tan esencial como la alimentación: "Desgraciadamente hablamos muy poco de crisis, tenemos últimamente la atención distraida hacia temas que son de mucho interés también pero no podemos olvidar que hay una pobreza y una situación muy complicada para miles de personas mucho más cerca de lo que imaginamos", dijo el vicepresidente del banco de alimentos.

Cerca del 90% de los malagueños, según Rodríguez, se implican cada año en colaborar "aunque sea con un poco" en conseguir esa media de 600.000 kilos, que suele coincidir con "la décima parte de los alimentos que Bancosol suele repartir a lo largo del año", unos 6 millones.

Más de 4.000 voluntarios -divididos en turnos de mañana y tarde- se distribuyen en cerca de 330 establecimientos repartidos por la provincia. Sin embargo, se necesitarán también manos para la organización posterior de los alimentos, de manera que se pueda proceder al reparto de manera más efectiva. "A partir del día 11 de diciembre hasta el día 12 de enero estaremos clasificando esos 650.000 kilos que esperamos. Animo a los malagueños que no lo conocen o que no se han animado a que vengan".

Bancosol necesitará unos 600 voluntarios para la clasificación de alimentos. Los turnos, a elección del voluntario, son desde las 9:00 hasta las 13:00 por la mañana y desde las 16:00 hasta las 19:00 por la tarde. Es posible apuntarse accediendo a la página web Bancosol.info.