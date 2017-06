En busca de una oportunidad

Tino, Antri, Yaco, Música, Mufy, Eider... Detrás de cada uno de ellos hay una historia aciaga que aspiran a olvidar. Unos fueron encontrados juntos a sus hermanos cuando eran cachorros en un contenedor. Otros no tuvieron mejor suerte. Ayer desfilaron, posaron y exhibieron sus habilidades para pedir una oportunidad y seducir a aquellas familias que los observaban interesadas en proporcionarles un hogar. Los organizadores de la Dog Party, que se celebró en la Plaza de la Marina y está organizado por Maratón Dog y patrocinado por Tiendanimal, lanzaron un SOS para promover la adopción de mascotas, pidiendo, eso sí, responsabilidad y concienciación.

Fue en torno a las 11:30 cuando el evento arrancó con la exhibición de cuatro canes, todos ellos rescatados tras atravesar por una situación que ninguno habría deseado. Los adiestradores pretendieron demostrar, como explicó uno de ellos, que un perro "tiene que ser un acompañante y no una molestia". La prueba dio comienzo con una sentada en círculo simulando que esperan a sus dueños mientras estos hacen la compra en el supermercado. Los animales fueron capaces de caminar haciendo zigzag y de seguir el ritmo de sus responsables para evidenciar que cualquiera "puede ser educado y adiestrado". Así, consiguieron arrancar los gritos del público: "¡Qué buenos son!", expresaba una mujer junto a su mascota.

El entrenador reconoció la importancia de "disfrutar" en todo momento del can. "Que salga otro perro corriendo no quiere decir que el mío también lo haga. Debe esperar a que yo lo llame", señaló el joven, al tiempo que enseñaba cómo evitar tirones hacia otros animales. Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Kira, que con sus ladridos avisó de que había una persona atrapada en un túnel. Su adiestrador la ponía de esta forma a prueba. "No hace falta tener un perro de raza para un rescate", subrayó. La pasarela de animales de distintas protectoras sirvió también para sensibilizar sobre la adopción frente a la compra. "¿No tienen casa?", preguntaba un niño. "Por eso vienen aquí. Si a las familias les gusta, se lo llevan", respondía su padre. La iniciativa continúa hoy en la plaza de la Merced.