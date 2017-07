Se buscan padrinos de vuelo

Silly, Katrina y Mickey buscan padrinos de vuelo que les acompañen hasta sus familias de adopción en Alemania. En total son nueve los gatos que actualmente esperan encontrar a alguien con quien viajar en las próximas semanas a ciudades como Dusseldorf, Colonia o Franfurt después de haber pasado el proceso de selección. Aunque las adopciones son escasas y las cifras de abandono superan con creces a las del año anterior, sobre todo durante los meses de verano, según cuenta Chantal Lancelot, presidenta de la asociación felina Aristochat, con sede en Mijas. "Aquí los gatos están bien, pero estarían mejor en una casa. La mayoría de los gatos que llegan son animales que han vivido con familias, que han dormido en un sofá y escuchado la televisión, y ese cambio supone un estrés para ellos", comenta.

Lancelot empezó a trabajar como responsable de la gatera de la Protectora de Animales Domésticos de Mijas hace 17 años, hasta que en el 2010 decidió crear su propia asociación. Actualmente cuenta con dos centros, donde cuida a alrededor de 300 gatos. "La mayoría son gatos que han sido abandonados, es raro el día que no me dejan alguna caja, o de gente que me trae colonias de gatos que vivían en sus urbanizaciones", relata. Además, rescata a aquellos felinos de la perrera municipal que van a ser sacrificados. "También he observado que cada vez hay más abandono por parte de jóvenes que se han visto obligados a abandonar el país en busca de trabajo", añade.

Una vez en la protectora, se hace cargo de los gastos de castración, test de sangre de VIH y leucemia, vacuna de la rabia y microchip.

Pero la situación comienza a ser complicada y cada vez tiene más dificultades económicas para alimentar a más animales. En cifras, cada centro supone un gasto mensual de alrededor de 4.000 euros. "La sensibilidad de la gente ha cambiado mucho pero hay que seguir concienciando. Necesitamos voluntarios que vengan a ayudar, a hacerse cargo de la limpieza pero también a dedicarles tiempo, a hablar con ellos, cepillarlos y hablarles. También tenemos un sistema de microdonaciones para poder hacer frente a los gastos de vacunas, medicinas, comida y arena", agrega.

Sobre las adopciones, esta amante de los animales asegura que los alemanes son más conscientes a la hora de adoptar el gato adulto, sin importar la edad, "sobretodo porque el carácter del animal ya está formado". Mientras que los españoles prefieren el gato bebé. Ella misma ha acogido en su casa a 18 gatos, de los cuales diez son adopciones temporales debido a la falta de espacio existente en la protectora, por lo que espera encontrarles pronto una familia. "Hay que concienciar más sobre la importancia de la castración y de la adopción, que no compren animales, sino que adopten en la protectora más cercana", concluye.