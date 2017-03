El capítulo que nadie vio de 'Verano Azul'

Veinte eran los capítulos pensados para la mítica serie de Verano Azul. Para aquella primera y única temporada de las aventuras de los siete jóvenes que pasaban las vacaciones en Nerja allá por los años 80. Sin embargo, se quedaron en diecinueves ante la imposibilidad de rodar uno de ellos. Estaba enumerado con el 16 y se desarrollaba en el término municipal de Alcaucín en pleno Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Alhama y Almijara. Ayer lo descubría Miguel Joven quien interpretaba a "Tito", el más pequeño de la pandilla televisiva. Era él quien ante la sorpresa de todos los seguidores de la popular serie desmenuzaba este inédito capítulo.

"Llegábamos al pinarillo y disfrutábamos de un día en contacto con la naturaleza donde nos encontrábamos con otro grupo de excursionistas que tenían un jefecillo algo chulesco. Entonces se producía un piquecillo con los mayores de la pandilla que hizo que este grupo se marchara a otra zona donde de forma negligente hicieron un fuego que se les escapaba de las manos y se convertía en un incendio forestal que nos pillaba de sorpresa. Durante el capítulo teníamos que huir a toda velocidad para ponernos a salvo del fuego. Yo me despistaba un poco, y comenzaban las preocupaciones al no encontrarme", relataba Joven quien explicó que no llegó a rodarse "porque la autoridad competente, la antigua Icona, no permitió, truncando de este modo su realización y emisión".

Ayer, el actor entregaba este guión y la claqueta original con la que se rodó la serie 'Verano Azul' al Museo de Nerja, dependiente de la Fundación Cueva de Nerja, para que estos elementos emblemáticos pasen a formar parte de los fondos de este espacio cultural. Con esta cesión, durante quince años renovables, finaliza la primera fase de la reforma de los contenidos museográficos, por lo que ésta y otras piezas de interés para la historia y la etnografía de la localidad serán exhibidas a partir del próximo 15 de marzo, en concreto, en la sección denominada 'Nerja, ciudad de cine', apartado en el que también se incluirán fragmentos de películas de los años 60, 70 y 80 que evidencian que "Nerja fue una escenario natural de primera orden".

Así lo destacó el presidente de la Fundación Cueva de Nerja, Miguel Briones, quien recibió ambas piezas junto al director del Museo nerjeño, Juan Bautista Salado. "El técnico de rodaje Francisco Fraile regaló esta pieza al más pequeño del reparto, así como el guión del capítulo 16, denominado 'La excursión', el cual nunca llegó a realizarse, provocando que sólo se emitieran 19 de los 20 que Antonio Mercero tenía programados", explicó Briones quien contó que "tras dieciocho meses de rodaje, la serie se estrenó el 11 de octubre de 1981, representando de manera simbólica la transición y la evolución en nuestro país, tanto política como social y moral a través de los temas abordados en la misma".

Miguel Joven llegó a la serie por casualidad. Mercero lo conoció en el restaurante de Ayo donde trabajaban sus padres.