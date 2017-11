Más color para 'El Gracia'

Formas geométricas y divertidos colores, azules, verdes, morados, rosas, amarillos, conforman un gigantesco circuito de canicas inspirado en Barrio Sésamo. Es la nueva obra que luce desde este fin de semana un colegio artístico por excelencia, el CEIP Nuestra Señora de Gracia, en el barrio de la Victoria. El muralista y diseñador gráfico Iker Muro ha trabajado durante una semana en el centro y ha convertido una pared de 26 metros de alto y la fachada de un edificio abandonado en un lienzo repleto de magia que ha fascinado a la comunidad educativa. Esta intervención ha sido una de las 60 actividades que ha organizado el festival Moments, de la revista Staf Magazine y dirigido por Juan José Moya, en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo.

El bilbaíno afincado en Tenerife tuvo claro cuando vio la localización que iba a hacer algo grande. Tanto que no paró de pintar y lo que iba a restringirse al frontal del huerto fue creciendo y conquistando el edificio colindante. "Tenía un boceto pero trabajo mucho el estilo libre, lo que me sugiere el entorno, mi pintura se van construyendo según avanza, es como un combate de boxeo contra la pared", contaba el artista antes de acometer los últimos retoques. "En principio iba a ser una pared pero vi que el lateral estaba muy deteriorado y he querido seguir", agregó. Con latas y latas de pintura plástica, rodillos y botes de espray para los detalles cambió por completo y en tan sólo unos días la fisonomía de este colegio de compensatoria de Infantil y Primaria que recuperó hace dos años su visibilidad tras el derribo de un inmueble abandonado que lo cercaba.

"La asociación del colegio, El Gracia en Relación, presentó al Ayuntamiento una subvención para poder decorar la nueva fachada", explicó Maribel Serralvo, directora del centro. Esto les ha permitido tener una ayuda para pagar el alquiler de la grúa. "Los aerosoles los ha puesto el festival y la pintura plástica nuestra asociación", añadió la directora y subrayó que "los niños están sorprendidos, han visto el proceso, desde el blanco han comprobado cómo iba creciendo el mural y como los colores eran planos al principio y han ido adquiriendo volumen". Y, como no podía ser de otra manera, han utilizado la ocasión también para trabajar. "Los alumnos de sexto le han hecho una entrevista al pintor", comentaron las docentes y Juanma colgó en su canal de Youtube imágenes del mural junto a las frases "Un colegio artístico, donde todos los niños y las niñas nos respetamos, y sobre todo, un colegio con emoción".

"Ha sido muy bonito este proyecto también por el tema social que tiene detrás el colegio", consideró Iker Muro. "Y ver cómo ha cambiado la parte deteriorada y aportar mi grano de arena a la mejora de la vida de los chavales con colorterapia", señaló. Igualmente supone el acercamiento al proceso creativo de unos alumnos muy acostumbrados a ver arte. De hecho, el último proyecto de este colegio abierto y creativo fueron los museos y sus 181 alumnos se recorrieron ocho pinacotecas y los grafitis del barrio de Lagunillas. "Los niños estaban todos sorprendidos, viendo el avance, me han tratado genial y ha sido muy enriquecedor", añadió el artista.

Para Naím, de sexto, lo que más le ha gustado ha sido "el tobogán y las canicas" y para Juan Carlos "el color". A Lucía le ha encantado "cómo ha combinado todo, como lo ha ido mezclando" y David apunta que "se ve desde la Cruz Verde". También dice que la firma está "to guapa" y que el colegio "es mucho más bonito" con esta obra dando vida a sus paredes. Ellos ya llevan años dándosela a sus puertas, utilizando sus pasillos, sus escaleras y sus aulas como espacios en los que plasmar sus investigaciones de la forma más creativa. También utilizaron el jardín, diseñado por los propios alumnos y construido por la Fundación Sando, para embellecer el centro al tiempo que aprenden. Porque en El Gracia todo se hace de otra manera y las competencias se asumen más allá de los libros, a través de conocimientos hallados en la práctica, en la manipulación directa, en la experiencia vivida en comunidad. Igual que ahora descubren y habitan lugares singulares de la ciudad a través de las aulas abiertas.