Diez comicios para designar a los hermanos mayores

Con la llegada del verano, las cofradías detienen su actividad habitual para proceder a la reorganización de su día a día. Esta tarea incluye la celebración de procesos electorales con los que renovar los principales cargos de las juntas de gobierno. En los últimos compases del curso escolar hasta diez corporaciones proceden a celebrar sus comicios.

El primer hermano mayor que continuará en el puesto será Rafael López Taza, quien el 2 de junio se presentó a la reelección tras ocho años en el cargo. El mandatario de la hermandad de la Sagrada Cena recibió 128 votos a favor y uno en blanco. Su proyecto se centrará en obras de formación y caridad y la creación de un nuevo palio para la Virgen de la Paz.

Por su parte, la archicofradía del Huerto designó el pasado día 8 a David Ruiz como nuevo hermano mayor, sucediendo en el cargo a Agustín Gutiérrez. Las elecciones se resolvieron con 110 votos a favor y 17 en blanco. Igualmente, las Reales Cofradías Fusionadas celebraron el miércoles sus comicios donde José Manuel Álvarez Chaves releva a Eduardo Rosell gracias a los 147 votos a favor que recibió en las urnas. El nuevo mandatario accede al cargo con el reto de construir la casa hermandad en el Pasillo de Santa Isabel.

Sin embargo, hay dos corporaciones nazarenas que culminaron la presentación de candidaturas sin hermanos que optasen a ocupar el cargo de hermano mayor. La archicofradía de la Sangre, donde Mario Moreno no renovará tras ocho años en el cargo, deberá repetir el proceso por mandato del Obispado el próximo 21 de julio. Dolores de San Juan, tras anunciar Aurelio García-Andreu que no volverá a optar al cargo, deberá hacer lo propio en el mes de septiembre. En caso de no encontrar candidatos, desde el Palacio Episcopal se podrá designar a una gestora para buscar una salida favorable.

Junto a estos procesos, las hermandades de Salutación, Salud y Piedad optan a la reelección de sus hermanos mayores con candidatura única de sus actuales dirigentes. Manuel Calderón revalidará su cargo el 30 de junio en la hermandad de San Felipe Neri, mientras que Francisco Javier Torres concurirrá el mismo día a la corporación de El Molinillo.

El próximo sábado 24 será el turno de las elecciones en la hermandad de la Salud. José Carlos Garín, actual hermano mayor, continuará durante cuatro años más tras agotar su primera legislatura al frente de la corporación del Domingo de Ramos.

En las mismas fechas que Piedad y Salutación están convocados los hermanos de Descendimiento para elegir a su nuevo hermano mayor. Tras concluir las obras de la casa hermandad, ubicada tras la capilla del Hospital Noble, Antonio Luis Ramos no optará a continuar en el cargo. La única candidatura presentada, presidida por Manuel Torres Téllez, actual Teniente Hermano Mayor, se encuentra actualmente a la espera del visto bueno de la delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado de Málaga para poder acudir a los comicios.

Por su parte, la cofradía de Misericordia encara el único proceso electoral con dos candidaturas. La primera de ellas la lidera el actual hermano mayor, José María Flores Guerrero, que optará a continuar cuatro años más al frente de la corporación perchelera. Por su parte, el responsable del Coro de la cofradía, Agustín Soler, concurre como candidato a dirigir los designios de esta hermandad. Las elecciones se celebrarán el 27 de junio.