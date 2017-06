Una competición de campeones innatos

"Nosotros decimos que ya ganamos. Tenemos la medalla colgada porque vivimos una segunda oportunidad", reflexionaba ayer, con mucha razón, Rosana Mateos. Junto a su equipo, la argentina descansaba en la cancha tras marcarse un partido de Voleibol que los colocó en semifinales. Mateos, de 48 años, celebra este su vigésimo cumpleaños de trasplante de médula ósea y con esta son ya diez las ediciones de juegos de deportistas trasplantados a las que asiste. En ellos ha conseguido una colección de 49 medallas -25 de oro, 14 de plata y 10 de bronce- en las categorías de tenis, volley, ping pong, natación y atletismo. "Participar en esto es un festejo a la vida", confesaba con una sonrisa.

El domingo dio comienzo la inauguración de los XXI Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados que se disputan en España por primera vez y la ciudad malagueña ha tenido el honor de ser el escenario de la competición. Hay participantes de casi todos los rincones del mundo, 52 países en total. Unos 2.214 deportistas han llegado a la Costa del Sol para demostrar que rendirse no es una opción. Durante toda la semana se disputarán 17 categorías deportivas. Ayer la cosa iba de redes y pelotas. Tras la carrera urbana en el Puerto se iniciaron las competiciones de pádel, voleibol y petanca.

Julieta Pérez, de 19 años y natural de Buenos Aires (Argentina), paseaba por las pistas de pádel del centro de Inacua viendo a sus compañeros. Ella no competía ayer, su especialidad es la natación. A pesar de estar a punto de cumplir los 20 su rostro y su dulce voz aparenta un par de años menos, aunque su lucha le dota de una madurez singular. " A los 15 años me tuvieron que trasplantar. Tuve hepatitis auto inmune, soy trasplantada hepática", contaba la joven. "Antes de eso hacía cinco deportes: hockey, balón mano, fútbol, natación y escuela deportiva. Llegar acá hoy significa muchísimo para mí, es un sueño. A veces dicen que es exagerado, pero cuando uno está mal no cree que va a llegar a hacer estas cosas, pero si hay vida después del trasplante". Mañana y el jueves participará en los 50 y 100 metros libres de natación.

Desde Madrid vino Javier Rodríguez, de 38 años, quien explicaba orgulloso que no ha querido perderse ni una competición. "El domingo jugamos al fútbol, hoy [ayer] voy a jugar pádel, mañana [hoy] tengo ciclismo, el miércoles ciclismo, el jueves tenis y el viernes haré 100 metros lisos", numeró. Rodríguez tenía 30 cuando se sometió a un trasplante de hígado y ahora, ocho años después, participa en sus primeros juegos para demostrar que "después de la donación se puede seguir haciendo deporte".

Esto mismo vienen a dejar claro todos los participantes. Otros dos ejemplos son Ariel Tomasini, 41 años -trasplantado renal- y Guillermo Bertoni, 40 años, -trasplantado de riñón-, jugadores de pádel y voleibol, respectivamente. "Me gusta hacer deporte y esto es una oportunidad para que se difunda que la gente donada tiene una segunda oportunidad. Es muy lindo, nosotros jugamos y mostramos al mundo que nosotros podemos hacer una vida normal", expresaba Tomasini. "Este mi primer mundial, es una experiencia increíble. Fue algo maravilloso", manifestó por su parte Bertoni.

A largo de la semana se disputarán las demás competiciones. Para seguirle la pista de cerca e informarse de todo lo que pasa se podrá acceder desde la página oficial de la competición: wtgmalaga2017.com

Estos Juegos, que se organizan cada dos años, tienen como finalidad el concienciar sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas y para demostrar lo beneficioso que supone hacer deporte para las personas que han sido trasplantadas. Ganen o pierdan estos deportistas llevan por bandera el título de campeones innatos, por enfrentarse a la vida y declararse victoriosos.