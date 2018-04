Cuatro décadas corriendo por el litoral paleño

El próximo 15 de abril se celebrará la cuadragésima Carrera Popular de El Palo 2018, organizada por el Distrito Málaga-Este a iniciativa de la Asociación de Vecinos El Palo. Cuenta con la colaboración del Área de Deportes en la dirección técnica y de diversas entidades y empresas malagueñas. La competición permite la participación de la ciudadanía de todas las edades en la categorías Infantil y Adultos.

Se han establecido varios controles de paso en cada una de las pruebas, en los que se tomarán nota del dorsal de cada corredor. Aquellos corredores que no cumplan con el recorrido íntegro serán descalificados por parte de la organización. Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías tanto en femenina como en masculina recibirán un trofeo. Además, se distinguirá con un premio al corredor más veterano que finalice la prueba.

El Ayuntamiento de Málaga, con el fin de aumentar la participación y fomentar la práctica deportiva entre los más pequeños, premiará a los centros escolares cuyos participantes inscritos finalicen la prueba y pasen por meta con una placa y material deportivo. Las inscripciones, que pueden formalizarse hasta el 9 de abril, deben realizarse a través de web de la Federación Andaluza de Deportes: www.fedatletismoandaluz.net, no pudiendo participar nadie que no esté inscrito previamente. Como ya es tradicional en esta prueba, la inscripción es gratuita pero se solicita la colaboración de un kilo de alimentos no perecederos destinado al comedor social del Palo que gestiona Amfremar (Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados). Los dorsales se recogerán del 11 al 13 de abril en la Academia Montes (calle Miguel Moya, 16 2ª planta) de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.