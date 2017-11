Una escuela para cubrir generar talento tecnológico

Málaga se convierte en la primera ciudad europea y del mundo hispanohablante que cuenta con una sede de la escuela americana Tech Talent South, inaugurada el pasado martes en un acto al que acudió el alcalde , Francisco de la Torre. "Estamos ante una formación muy novedosa, que viene a cubrir una necesidad que quizás no hemos sabido dar respuesta desde las formaciones estándares y centros educativos en Málaga; creo firmemente en que este proyecto, si se hace bien y me consta que es la intención de sus responsables, potenciará y reorientará el talento local hacia la demanda del tejido productivo de la ciudad", dijo el regidor.

Susana Marló, directora del campus, hizo alusión a la demanda de profesionales tecnológicos en la provincia para abordar proyectos de cierta especialización. "Nuestra historia se remonta a escasamente un año cuando decidimos desarrollar una plataforma similar a Tutellus o Udemy pero más especializada; buscábamos programadores que pudieran llevar a cabo el proyecto web pero fue imposible encontrar gente", expuso. Esto es les motivó a traer a la capital de la Costa del Sol "los mejores métodos de aprendizaje, los más innovadores". Por su parte, CEO y confundadora en EEUU de Techt Talent South, Betsy Hauser Idilbi, se dirigió a los asistentes a través de una videoconferencia señaló que otras claves de la propuesta son su aspecto social y la creación y potenciación de comunidades tecnológicas vinculadas al emprendimiento. En el marco de la mesa tecnológica organizada en el acto de apertura, los expertos señalaron que los puestos de trabajo del futuro no se han inventado aun. "Este país está lleno de gente que ha hecho MBAs pero falta gente de tecnología que son los que en 20 años van a dominar el mundo; en 2030, el 85 % de los puestos de trabajos no se han inventado todavía; si no somos capaces de promover que los que vienen detrás cubran esta carencia, el problema es aún más severo", dijo Carlos Bote, tecnology manager y emprendedor.