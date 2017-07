Una habitación para 360 muñecas

A Ana Zambrano le regalaron su primera muñeca a los cinco años, y hoy atesora una colección compuesta por más de 360 piezas. "La primera me la regaló mi padre cuando vino de la guerra, se llamaba Pepón, aún recuerdo la alegría tan inmensa que para mí supuso tener una muñeca", comenta, aunque no tardó en llegar la segunda, una aldeana. "Esta muñeca la transformaba mucho, mamá me ayudaba a hacer diferentes vestidos para que pareciera otra", nos cuenta mientras nos muestra parte de su colección que recientemente ha sacado de su casa para exponerla públicamente en el colegio San Francisco de Asís de Fuengirola.

Una parte de ella la dedica a rendir homenaje a aquellas mujeres que han marcado un hito en la historia, desde personajes bíblicos como Ester o Rebeca, egipcios como Nefertiti o Cleopatra, griegos como Elena de Troya o Hipatia, hasta las reinas de España: Ana de Austria, Catalina de Aragón o Isabel la Católica, Juana de Castilla, Ana Bolena, Isabel de Portugal, Isabel de Valois, Catalina de Medicina y Blanca de Navarra, entre otras tantas. "Todas estas mujeres han sido reivindicativas y de alguna manera han luchado contra las circunstancias que la rodeaban", señala, a la vez que agrega que "todas ellas están vestidas por alumnas o madres de alumnas. Ahora me están haciendo a Sara, la mujer de Abraham, y también quiero completarla con todas las reinas de España".

Pero también reserva un hueco para aquellas mujeres que han destacado por su historia como protagonistas de una novela, como Madame Bovary, Fortunata y Jacinta o Ana Karenina; o mujeres del siglo XX como Marilyn Monroe. "Tengo pedidas Susan Hayward, Grace Kelly y Liz Taylor. Yo la llamo la colección hollywoodense de mi época", apunta. "Estoy encantada de dejar esto al colegio porque los alumnos pueden aprender mucho, desde historia hasta diseño", asegura. O incluso geografía, ya que otra parte de la muestra son muñecas de todas las partes del mundo. "A todos los países que he viajado he ido comprando muñecas con sus trajes típicos", comenta, todas ellas ordenadas por orden alfabético y continente. "Me gusta mucho viajar, América la he visitado de norte a sur, de África todo el norte y parte del centro, Europa entera, y lo único que no he visitado de Asia ha sido la India", afirma mientras recuerda con todo detalle algunos de sus viajes. "Estaba con mi marido en la cola de la Capilla Sixtina cuando vio en frente una tienda de regalos y al rato me viene con una caja grande con muñecas de todas las provincias italianas", relata.

También las tiene clasificadas por las diferentes regiones de España y sus trajes tradicionales, escribe una leyenda de cada una de sus muñecas, tanto del personaje al que representa como una descripción de su vestimenta, y la muñeca más antigua tiene 110 años. "Me la regaló una amiga, era de su madre, que a su vez había sido de su abuela, y a su abuela se la había regalado su novio. Son de los muñecos más caros que existían entonces", concluye. Tampoco podían faltar en la colección las nuevas Mariquita Pérez, las Nancys e incluso Barbies, muchas de ellas regalos de sus alumnas.