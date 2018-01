La labor cantada

Salir a la escena de un teatro durante Carnaval está expuesto a la crítica de centenares de personas. El público asistente y el que sigue el concurso a través de los medios de comunicación, los propios profesionales de la prensa, los amigos y los que no son tanto, las agrupaciones que compiten el mismo día o la jornada antes y después... todos forman alguna opinión de la actuación que se pone en el Cervantes. La segunda semifinal dio muy buenas sensaciones en las cuatro modalidades y garantiza el suspense hasta que el miércoles se conozca el corte para la final.

Por eso mismo las muchas labores que se hacen dentro del Teatro se perciben aunque no se vean. La ilusión no sólo pasa por los más pequeños de Cuando haces pop ya no hay stop, una cantera que da esperanzas, tanto por número como por ganas. No los pierdan de vista

Las dos agrupaciones que rompieron la norma fueron femeninas. El cuarteto Las bolleras añadió el punto cofrade en su parodia, algo que por la vinculación entre el mundo de la Semana Santa y el del Carnaval suele gustar al respetable. Mejores en su tema libre y algo más flojas en el popurrí, su cierre recuerda a la actriz Whoopi Goldberg en Sister Act tanto en canción como movimientos. La madre inferiora de estas monjas es la voz más destacada.

Por su parte, el coro gaditano La Mari demostró trabajo y conexión con el público pero precisó alguna referencia más Málaga en un tipo que alude constantemente a su tierra. En los rostros de las más veteranas es donde más se podía apreciar ese empeño cariñoso de disfrutar de un concurso, aunque los premios puedan no llegar.

Las comparsas crecieron en nivel con respecto al pase de preliminares. Los vivelavida, centrados en el concurso malagueño tras su paso por el Falla, mostraron su lado más crítico con los pasodobles en contra del gobierno central y sus políticas en materia de Dependencia y a la del jeque Al-Thani al frente del Málaga Club de Fútbol. Su primer cuplé con una letra esperada contra los conflictos de Junta y Ayuntamiento ante la campaña Sin botes no hay paraíso. Jesús Gutiérrez rezuma Málaga.

Los becarios, conocedores de la fiesta aun en su primer año de competición como agrupación, aunaron sus voces y destacaron en los requiebros individuales, aunque eso precise más trabajo para cohesionar y crear una actuación perfecta. Los de Mokie regalaron un pasodoble a los niños, los de aquí y los de las zonas más pobres, para remover conciencias y afianzar su pase por encima de su actuación en el Alameda.

Por su parte, los gaditanos de El oro negro, con Andrés Morales -el cantante de Andy y Lucas-, al frente, añadieron dificultad al pase a la final con una afinación destacada y un estribillo que, pese a su complejidad, se pudo comprender desde el patio de butacas. Hubiese agradecido el respetable una copla a Málaga. Toca esperar a nuevas oportunidades.

Entre las murgas mandó, a su pesar, el propio Teatro. Abrió la murga de Zumaquero sin su director con el público aún algo frío, si bien su tipo supera al de los entrenadores de fútbol base, depurando el estilo tradicional que marca su sello. Los San José de Qué cruz me ha caío contigo cantaron dos pasodobles muy certeros. Los dos a la fiesta: al cronista David Delfín y a la necesidad de seguir sacando al Carnaval en cada oportunidad que se precie. El primer cuplé, crítica a las procesiones extraordinarias que tienen a la Virgen María en la calle, genial para el tipo.

En pleno apogeo llegó el turno de la murga del Susi con Los pelotas, un perfil de fondo muy irónico con toda la realidad que presentan en la escena. La gestión del alcalde De la Torre y la realidad de la fiesta se colaron en sus pasodobles. El popurrí de esta agrupación dejó atrás el tipo de Vitoria para añadir cuartetas como la del aparcamiento en el día de playa que quedarán para la historia.

Y de nuevo el frío se apoderó del Cervantes cuando llegó la murga de La Cala del Moral con Rogelio el bohemio. El perfil del intelectual supera con creces sus anteriores participaciones en elaboración del fondo y la forma, aunque quizás el humor complejo del mismo falló para el público. Su mejoría debe centrarse en la voz y en no rendirse si el fallo del jurado no es el esperado.

La nota discordante la puso un sector del público en un par de ocasiones. Si un cuarteto sale a escena, tiene mérito como cualquiera de las demás, no lo consideren el recreo. Si la última agrupación no es de su total agrado, esperen al menos a que no estén cantando para levantarse y marcharse.