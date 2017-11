Una lección en igualdad de género

Durante un día, 76 niñas de 10 y 11 años de dos colegios de Málaga cambiaron las clases de lengua o matemáticas por otras que les servirán tanto o más en el futuro: las de igualdad de género impartidas por la iniciativa de Inspiring Girls, una organización que pretende derrocar los estereotipos de género en determinadas profesiones dominadas por los hombres. Málaga es la primera ciudad andaluza que acoge evento de esta asociación, que lleva menos de un año implantada en España y que tuvo una gran acogida en su país de origen, el Reino Unido.

Un total de nueve voluntarias de una amalgama completa de profesiones estuvieron conversando durante hora y media con las niñas acerca de sus inquietudes de futuro y para convencerlas de que las posibilidades laborales son más amplias de lo que los estereotipos aseguran. Abogadas, gerentes de seguridad, periodistas, ingenieras, bomberas, empresarias o controladores aéreas o fiscales fueron algunos de los perfiles profesionales que encarnaban las voluntarias. Las pequeñas procedían de los colegios Sagrada Familia y Rosario Moreno, centros en los que sus respectivas directoras, Ana Mosquera y Trinidad Cerón, no dudaron en prestar su colaboración para la causa. "La Delegación de Educación nos facilitó a través del programa Séneca el poder transmitir a los colegios la idea de Inspiring Girls para que los colegios nos llamaran, la acogida en la ciudad ha sido fantástica", aseguró María José Pérez, responsable de la organización en Málaga.

Una lista de personalidades conocidas a nivel nacional y colaboradores en Inspiring Girls mandaron un pequeño vídeo para apoyar a las niñas en su toma de decisiones en el futuro: "No dejéis que nadie coarte vuestras aspiraciones y sueños", dijo el cantante venezolano Carlos Baute. Aunque la intervención más emotiva del mensaje fue la que protagonizó Irene Villa, periodista y escritora que a los 12 años sufrió un atentado cometido por la banda terrorista ETA: "Sois dueñas de vuestro destino y de vuestra vida, la mía está basada en la lucha, los valores y el perdón. Perdí mis piernas cuando tenía 12 años pero no me resigné y luché, y de eso se trata la vida. Hay que tener siempre ganas de luchar y no desfallecer por las caídas porque sirven para aprender y progresar".

Redibujar el equilibrio es uno de los leitmotiv de esta asociación que nació en Reino Unido de la mano de una española, Miriam González, abogada de reconocido prestigio y esposa del ex vice primer ministro de Reino Unido Nick Clegg. A España llegó en diciembre del año pasado con el objetivo de poner énfasis en las profesiones más dominadas por los hombres: "Queremos que las niñas sean lo que quieran ser, pero intentamos hacer hincapié en aquellas carreras y profesiones que tienen más salidas profesionales, porque ahí es donde está el futuro y donde no hay paro, además de que tienen un desequilibrio de género acuciante, con lo cual siempre van a encontrar trabajo", indicó la responsable de Inspiring Girls en España, Marta Pérez Dorao.

Además de las jornadas de concienciación con embajadoras de diferentes profesiones, en Reino Unido miles de voluntarias dedican una hora al año para desplazarse a los diferentes colegios y debatir sobre posibilidades de futuro, situación que Inspiring Girls buscará repetir en España y en Málaga. Los estereotipos de género se suelen empezar a dilucidar en los niños a partir de los cinco años, según la organización. Cuanto antes se combatan, más eficaz será el remedio.