Un lugar donde ahogar las penas

Lágrimas, llantos, siestas en los sillones, bocadillos, caras largas, sueño, termo con café, más llantos. Los velatorios no parecen ser a veces aquellos lugares donde uno puede llegar y desahogarse. No al menos como lo comprende el Parque Cementerio de Málaga. Desde hace un mes, Parcemasa puso en funcionamiento las nuevas dependencias habilitadas para albergar su Gabinete de Asistencia Psicológica, un servicio gratuito de asistencia a los familiares que necesitan apoyo durante el proceso de duelo que sólo esta ciudad en toda España ofrece gratuitamente. "Es un apoyo que cuenta con el aval de la Universidad de Málaga, con la que tenemos una colaboración directa, y que no supone coste alguno para los usuarios mientras permanecen en el cementerio", explicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, al tiempo que aclaró que la gratuidad de este servicio no se prolonga en el tiempo, durante la rueda de prensa de ayer en el Consistorio.

Compuestas por sala de espera, sala de reuniones y tres despachos para consulta y asistencia, las obras de adaptación han sido realizadas por la empresa Alcalá Godoy SL., con un presupuesto de 29.635,93 euros. Con esta inversión, Parcemasa consolida el trabajo que comenzó en 2006 con el inicio de la atención psicológica a los familiares y que continuó en 2013, con la creación de un grupo de apoyo especializado. En este sentido, durante 2016 el Gabinete de Asistencia Psicológica realizó un total de 2.838 intervenciones básicas -visitas a salas de duelo para informar y orientar a las familias, reduciendo así sus niveles de ansiedad-, así como 1.008 intervenciones directas, por demanda de la familia o a iniciativa del especialista que ha realizado la primera visita. "Nadie está preparado para esto [..] Y en Parcemasa seguimos una política clara: no dejar solas a las personas que han pasado por nuestra casa", recalcó José Luis Cortés Barbero, el psicólogo de Parcemasa.

Los componentes del Gabinete de Asistencia Psicológica realizan entre otras tareas la publicación interna de dípticos orientativos sobre tipos de duelo, así como la elaboración de una guía para padres y profesores sobre atención al duelo infantil y de adolescentes. Este documento se pondrá a disposición de los centros educativos malagueños, tanto en lo que se refiere al profesorado como a toda la comunidad escolar, para su utilización en el caso de que lo consideren necesario, y puedan solicitar si la presencia de alguno de los psicólogos para la profundización o difusión de su contenido.