Esa luz de la Navidad material

Parecía que toda la calle Larios jugaba a las estatuas o preparaba un multitudinario mannequin challenge. Todos parados, sin querer perder el sitio, con el móvil preparado en la mano y mirando casi sin pestañear hacia la gran bóveda que durante semanas los técnicos de la empresa de iluminación Ximénez han estado dando forma en la calle Larios. Faltaban unos minutos para las 19:00. Esa era la hora señalada para que se encendiese la Navidad, justo un mes antes de la Nochebuena.

Se prendió la primera bombilla, comenzó la música y el público agradeció el espectáculo con un gran ¡oh!, con silbidos y aplausos. Luego escucharon, grabaron y miraron de norte a sur, de un lado a otro de la calle sin querer perderse detalle de los destellos que surgían a ritmo de las canciones que se repetirán durante 44 días en estas fiestas, Wizards in Winter de Trans-Siberian Orchestra, Feliz Navidad de Boney M y Christmas Festival de The Boston Pops Orchestra.

Para no dejarse arrastrar no había más remedio que pegarse a una farola

Viernes negro, descuentos en casi todas las tiendas, buen tiempo y muchas ganas. Se alinearon todos los astros para que el momento fuese estelar, como es costumbre en los últimos años. Se volvió a vivir un lleno, demasiado incluso en la plaza de la Constitución, donde poco después comenzarían a sonar los Andy y Lucas. "Esto no es normal, cortan la calle y es imposible moverse", se quejaba una señora tras la inauguración del alumbrado navideño, vitoreada con aplausos y expresiones de felicidad. Y es que aún era pronto para abandonar la posición. No sin antes seguir contemplando los detalles de las vidrieras, las novedades de este año, hacerse el primer retrato bajo el techo de luz o enviar el vídeo al grupo de Whatsapp de la familia. La cuestión era haber estado allí y poder contarlo. "¡Qué bonito!", decía una chica a su pareja. También los guiris participaban de la fiesta con entusiasmo.

Pocos minutos después, comenzó el concierto en el escenario dispuesto junto al gigantesco árbol dorado y los gaditanos quisieron acordarse de Chiquito de la Calzada a pocos metros de su Chinitas. Cuando las canciones eran coreadas por los más fieles, el resto comenzó su peregrinaje hacia otra parte. Carros de bebés, niños cargados de globos rojos y azules, familias completas y novios cogidos de la mano intentaban zafarse del atasco producido en la confluencia entre la Constitución y Larios. Para no dejarse arrastrar no había más opción que pegarse a una farola o empotrarse en el escaparate de una tienda como una salamanquesa. "La gente tiene ganas de disfrutar y alejarse un poco de sus problemas", comentaba una malagueña que no quiso perderse la cita.

De ese entuerto también pretendía salir el alcalde y su corporación municipal, aunque ellos jugaban con ventaja. Como Moisés en la Mar Rojo, la Policía intentaba abrirles paso entre la marea de gente. Francisco de la Torre, con un lazo morado en la solapa para mostrar su rechazo a la violencia de género, saludaba con amabilidad a los que pedían su mano, como una gran estrella de rock. A su lado, Teresa Porras, Carlos Conde, Francisco Pomares y otros miembros del Consistorio custodiados por efectivos de seguridad que no daban abasto para mirar a un lado y a otro, observando para poder prevenir una posible situación desagradable o peligrosa.

Tras el espectáculo y el concierto, el turno lo recogieron las tiendas, que comenzaron a llenarse en una noche mágica para conjugar el espíritu más materialista de estas fiestas. De hecho, la iluminación no persigue más que animar al comercio y a la hostelería, promover la visita de cuanta más gente mejor y, por tanto, su consumo. Además del espectáculo de luz y sonido que se repetirá hasta Reyes en la calle Larios, el Paseo del Parque, las plazas de La Marina, Constitución, Carbón, Alameda, el Soho y las calles Larios, Córdoba y Puerta del Mar ofrecen novedades en su decoración. Al mismo tiempo, un total de ocho nuevas calles del centro histórico se incorporan a este alumbrado. "Málaga se ha convertido en un centro de atracción turística por su iluminación y espectáculo de luz y sonido navideño. Somos pioneros y nos consta que ya hay otras ciudades que quieren implantar el espectáculo con el que ya innovamos el año pasado", comentaba la concejala Teresa Porras.

El alumbrado se prolongará durante 44 días, supondrá un coste para el Ayuntamiento de alrededor de 1 euro por habitante. Habrá dos pases cada día y probablemente el primero será a las 18:30 horas y el segundo a las 21:30 horas, según afirmó el Ayuntamiento en un comunicado. Teresa Porras consideró que "a las seis y media de la tarde es muy buena hora para que las personas vengan al centro, vean el espectáculo y luego hagan sus compras, con ello tratamos de fomentar el comercio. A las nueve y media de la noche, es buena hora para ver este juego de luz y apoyar el sector hostelero. En definitiva, es una inversión que hace el Ayuntamiento para atraer turismo e incentivar el comercio".