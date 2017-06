Una marcha a favor de la donación

El Parque Huelin rezumaba ayer deportividad y vitalidad. Un gran grupo de personas que aumentaba por momentos se concentraba junto al parque infantil charlando alegremente con sus compañeros. Se oían comentarios de diferentes idiomas: chino, inglés, español, italiano... Todos de diversas nacionalidades reunidos por un mismo motivo: el reconocimiento y apoyo al papel del donante.

Los XXI Juegos de los Trasplantados, que se están celebrando a lo largo de esta semana en la ciudad, congregó ayer cerca de un millar de personas para llevar a cabo una caminata tanto para participantes como para ciudadanos de Málaga para concienciar respecto a la donación de órganos. Tras un espectáculo de baile que protagonizaron niños y jóvenes dio comienzo el recorrido de forma tranquila que se consistió en una marcha de ida y vuelta por el paseo marítimo de la zona.

Jesús Ángel, de 22 años, fue uno de los que estuvieron presentes en la partida y además es uno de los participantes de los juegos. Hace tres se sometió a un trasplante de médula y ahora está en perfectas condiciones para ser un deportista. "He participado en los cinco kilómetros de atletismo, he quedado décimo. Hoy he ganado una medalla de bronce y otra de plata por equipos", contaba orgulloso el joven. Tras su operación pasó un año y medio hasta que volvió a hacer deporte y estos han sido sus primeros juegos . "Nunca había vivido una experiencia como esta y me encanta", contaba Jesús.

Encarna Domínguez, 45 años, también estaba ayer en el parque. Vestía de chandal y deportivas pero ella no era una competidora de los juegos, sino una malagueña que se quiso apuntar a la caminata. "Me parece una iniciativa preciosa. Las personas necesitan ser conscientes de la importancia que tiene ser donante. Salvar una vida no tiene precio", comentaba la mujer. Aunque no era participante, si le movía un motivo personal, "hace dos años que trasplantaron del riñón a una buena amiga. Aún doy gracias a Dios por tenerla conmigo. Yo, desde muy joven, soy donante de todo, de sanare, de médula y de órganos. Si puedo salvar una vida lo voy a hacer", explicó Domínguez.

A los juegos han acudido más de 2.200 personas de 52 países diferente. Se extenderán a lo largo de toda la semana hasta el domingo. Hoy hay competiciones de kayac (a las 10:00 en el Puerto); natación (de 8:00 a 16:00 en Inacua), ciclismo, ciclismo, 30 kilómetros (a las 8:00 en La Caja Blanca), ping pong (en el centro de deportes de Carranque) y bolos (en los recreativos de Málaga Nostrum). Por último, a las 19:00 se celebrará una fiesta cultural en el Museo Automovilístico.