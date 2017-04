La mejor ruta coctelera

Si le gustan los cócteles este fin de semana tiene varias citas que no puede perderse. Desde hoy y hasta el domingo Málaga Hoy y Harveys Bristol Cream organizan la I Ruta Coctelera. Nueve establecimientos optan a conseguir la mejor bebida y usted será quién lo decida. Harveys es una de las mayores bodegas de Jerez y Harveys Bristol Cream es su marca más conocida en todo el mundo. Según explican desde la web oficial de la marca, Bristol Cream "es el resultado de una selección compuesta por 30 vinos envejecidos en botas de roble americano mediante el genuino sistema de soleras y criaderas. Es la marca de vino de Jerez más vendida en el mundo, presente en más de 70 países y líder en el Reino Unido, USA y Canadá". Con esta iniciativa de la ruta, Bodegas Fundador, con más de tres siglos de historia, quiere introducir su marca en la elaboración de cócteles acercándolo de esta forma a un público más joven y ampliando así su mercado.

El precio de los cócteles oscila entre los 3 y los 5 euros y puede encontrarse cualquier establecimiento caminando por el centro de la ciudad. Son nueve: Cocotte (C/Strachan, 6); Hotel AC Málaga Palacio (C/Cortina del Muelle 1; Nuevo & Sur (C/ Madre de Dios, 22); El Apartamento (C/ Carretería, 92); O'Donoghue's Irish Pub (C/ Ensenada 4, Edif. Puerto sol, local 5); Mixturarte Gastrobar (C/ Casas de Campos, 4); Clandestino Gourmet (C/ Niño de Guevara , 13); Amaros (C/ Juan de Padilla,13) y Moonlight (C/Plaza la bolsa,7). La mezcla del combinado es elección de cada casa, la única norma es que entre sus ingredientes debe estar presente Harveys Bristol Cream.

Si prueba alguno y le gusta, puede compartirlo en sus redes con el hasgtag #RutaCocteleraHarveys, pero sobre todo no se olvide de votar, porque además de llevarse un buen sabor de boca puede llevarse un premio. ¿Cómo puede hacerlo? Es muy fácil. Los consumidores podrán emitir su voto desde el enlace al microsite del concurso en www.malagahoy.es desde hoy hasta el lunes 10 de abril, ambos inclusive. Para votar su cóctel favorito, indicando su nombre, apellidos, DNI y nombre del establecimiento. De igual modo, solo podrán emitir su valoración los mayores de 18 años.

El establecimiento que resulte ganador del concurso podrá realizar una visita con cata incluida a Bodegas Fundador en Jerez de la Frontera.El segundo premio se otorgará mediante sorteo, entre todos los usuarios que hayan participado en el concurso y hayan emitido un voto al establecimiento ganador.

Cada uno de estos participantes recibirá un número, en función del día y la hora en que efectuó su votación, comenzando por el uno. El día 11 de abril se procederá a la realización de un sorteo, en el que serán extraídas una serie de bolas -unidades, decenas, centenas y, en su caso, millar- de una bolsa cerrada, para determinar un único número ganador. El participante cuyo número coincida con el extraído de la bolsa será el ganador de este premio.

El premio consistirá en una caja de tres botellas de Harveys Bristol Cream y una cena en La Tapería de Bodegas Fundador en Jerez de la Frontera con noche de hotel incluida (según disponibilidad) en el Hotel SFR Palacio Garvey, ubicado en Plaza Rafael Rivero (C/ Tornería 24, Jerez de la Frontera - Cádiz).