La noche del esplendor

El amanecer puso fin a una historia que regaló unanimidad de sentimientos, sonrisas, escalofríos ante la magnitud de la cita. Coincidencias entre cofrades, reconciliaciones de pareceres y una senda marcada. El horizonte señala a 2021, centenario de la Agrupación de Cofradías, para repetir sensaciones. Mientras, el recuerdo se almacena en estampas, fotografías y miradas al futuro para no perder el norte con la Virgen de la Victoria como vértice de 2018.

En su camino de vuelta hacia el Perchel, tanto Soledad de Mena como Dolores del Puente accedieron desde el puente de la Esperanza y continuaron por Cerezuela y el pasillo del Guadalmedina para llegar a Santo Domingo, manteniendo su estilo particular, con la virtud de sentirse parte de una misma parroquia y sin grandes alardes. La Virgen del Carmen recibió sus vivas y aplausos en sus callejuelas, por las que se sentiría cómoda el próximo mes de julio, con numerosas petaladas. La imagen llegó hasta la casa hermandad de Misericordia, donde se cantó la Salve marinera mientras cruzaba el dintel en el trono de la Reina de los Cielos.

Cambios y permanencias en la extraordinaria

Pese a la alta afluencia de público, la Magna de la Victoria se recordará por la facilidad de desplazamiento para poder contemplar las procesiones. Las previsiones de visita de la provincia y Andalucía, que se notaron durante las horas de luz, quedaron repartidas entre los diez tronos, lo que no causó sensación de agobio entre el respetable. El recorrido común, que comparte calles con la propuesta futura, congregó a gran parte de los espectadores, aunque se mostró frío en la plaza de la Marina para las venideras ediciones de la Semana Santa. Algo que no cambió fue la presencia del resbaladizo producto anticera, a pesar de los perjuicios ocasionados, una vez más, en las túnicas de los nazarenos el pasado mes de abril. El Consistorio parece no encontrar solución a un problema que se perpetúa en el tiempo.