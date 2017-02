El precio de tener una cita en San Valentín

El día de San Valentín es la fecha clave para el amor. Muchas parejas salen de sus casas para ir a cenar en un bonito restaurante, a tomar algo para salir de la rutina, o al cine para ver una película romántica. Sea cual sea el plan, en la mayoría de casos implica un desembolso económico bastante elevado. Según un estudio realizado por el portal Kelisto.es, tener una cita en pareja no es igual de caro en una ciudad o en otra, y Málaga sale bien parada dependiendo del ámbito estudiado. A rasgos generales, la ciudad más cara a nivel nacional es Toledo, con un coste total de la cita -cena, taxi y cine- situado en los 112 euros. Tener una cita romántica en Málaga tiene un coste de 86,78 euros, aunque la ciudad no figura entre las más caras. Sí lo hace Toledo, que encabeza el primer puesto y se coloca como la más cara, con un total de 112,32 euros. Por contra, Zamora se erige en la más barata (60,63) y le sigue, por escasos tres euros, Ciudad Real.

El precio de los restaurantes malagueños está fijado, según el citado estudio, 55,44 euros y, en caso de que se acompañe de dos cócteles, el precio apenas supera los 10 euros. De esta forma, si se compara con otras ciudades andaluzas, se sitúa por debajo de la media en un 27,92%.

86,78 €Coste de una cita romántica. Málaga no figura entre las más caras ni entre las más baratas

Aquellas parejas que decidan ir al cine se encontrarán con que en Málaga este entretenimiento supone 13,84 euros. En Oviedo, que destaca como la localidad más cara para ver una película, el coste asciende a los 17,1 euros.

Y qué sería de una cita romántica sin un cómodo trayecto en taxi para evitar largas caminatas al acompañante. Este servicio lleva consigo un coste de 7,15 euros y se sitúa por debajo de la media en un 13,23%. En este caso, la ciudad sí figura entre aquellas más económicas en cuanto al uso de este medio de transporte. También Granada destaca entre las, ya que con un precio medio de 7,12 euros, está un 13% debajo de la media española. Andalucía copa los puestos más bajos de la tabla en cuanto al coste del taxi, por lo que es la comunidad autónoma más barata junto a las Islas Canarias y a Aragón -Huesca y Teruel son las ciudades más baratas de España-.

El estudio no solo se centra en dar una cifra a estas actividades, sino que se adentra en el terreno de los consejos para que las parejas tomen nota y tengan una vida en común bastante más económica de lo habitual. En primer lugar, para gestionar la economía en pareja hay que observar bien los hábitos financieros que se habitúe a tener día a día y al método que s utilice a la hora de afrontar problemas económicos.

El informe también insiste en la necesidad de no realizar mudanzas por fases a la hora de convivir el uno con el otro, ya que esta forma de instalación en la casa genera malentendidos cuando se deciden compartir los gastos comunes. Otro dato esencial a la hora de compartir vivienda es realizar conjuntamente una correcta planificación financiera para evitar desajustes monetarios en el día a día. Kelisto.es se aventura incluso a aconsejar en la decisión sobre el régimen económico matrimonial a tener en cuenta: ¿separación de bienes, o bienes gananciales? Una vez pasada la celebración de la boda, y habiendo regresado a los hábitos diarios, no se debe malgastar el dinero obtenido por el enlace. Ahorrar o dedicar lo ganado a un fondo de pensiones es una solución inteligente para sacar rendimiento al dinero.

Aunque parezca que el coste de una cita no influye en la economía familiar, sí puede llegar a generar conflictos por el dinero gastado en ella. Por ello, uno de los consejos que se debería adoptar en estas fechas es observar con atención diferentes opciones para ver cuál es la más económica a la vez que atractiva para el acompañante. En San Valentín se celebra el amor, por lo que el gasto invertido en una cena romántica no debería ser el único factor a tener en cuenta: lo importante es disfrutar de un gran día en pareja para no olvidar, como mínimo, hasta el próximo 14 de febrero, cuando Cupido sobrevuele de nuevo nuestras cabezas y tengamos otra cita muy especial.