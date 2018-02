Un premio a las empresas que cuidan la prevención

El Museo Automovilístico de Málaga acogió ayer la VI Edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas, con la presecia del consejero de Empleo de la Junta, Javier Carnero. Estos galardones reconocen los mejores proyectos en labor preventiva de empresas asociadas a la Mutua. Se premia la promoción y divulgación en la realización de prácticas eficaces de prevención de riesgos laborales, como impulsar y reconocer mejoras dirigidas a prevenir riesgos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, según un comunicado de Asepeyo.

En la categoría Mejor práctica para el control del riesgo, el primer premio ex aequo recayó en Alba Sincrotrón, y Eiffage Infraestructuras, el segundo premio a Copcisa, y tercero a Fermax Electrónica. En la categoría 'Mejor práctica de gestión de la prevención', el primer premio fue para Generali España, segundo premio ex aequo a Henkel Ibérica Operations, segundo premio ex aequo a Telepizza, y tercero a Allianz Seguros y Reaseguros. Las distinciones de pequeña y mediana empresa en la categoría Mejor práctica preventiva fueron para Emproacsa el primer premio, el segundo para Limagrain Ibérica, tercer premio ex aequo para Mansel Electricidad y Montaje, y tercer premio ex aequo para EDS Ingeniería y Montajes. En la categoría Mejor contribución preventiva de la representación institucional de trabajadores y empresarios, la Comisión de Control y Seguimiento de Asepeyo ha decidido premiar a Parque Móvil del Estado.También se realizó un reconocimiento honorífico a las empresas Covestro, Covirán y Ford España por su trayectoria, voluntad y compromiso en el apoyo a la prevención de riesgos laborales.