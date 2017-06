El resurgir del Montana

José Nalda vuelve a su casa profesional, el restaurante Montana en la Victoria, con el objetivo de reflotarlo y darle un mayor impulso. No ha llegado solo pues trae bajo el brazo al cocinero Richard Alcayde, que se ha hecho conocido popularmente por concursar en el programa televisivo Top Chef pero que ya atesoraba una amplia experiencia como chef ejecutivo del grupo Taberna Matahambre, de La Pesquera o con un restaurante propio en Torremolinos.

"He vuelto al Montana porque la propiedad del restaurante entendía que el establecimiento había sufrido una pérdida de identidad y porque queremos recuperar el aprecio y el cariño que siempre hemos tenido de los clientes", explica Nalda, que ya dirigió el establecimiento hace unos años con éxito ya que, además de la fidelidad de los comensales, ganaron el premio al mejor restaurante de la Academia Gastronómica de Málaga. Este establecimiento también posee dos recomendaciones de la Guía Michelín, dos de la Guía Campsa y fue premiado como Mejor Restaurante Romántico en 2013 y 2014.

Nalda, formado en La Cónsula, empezó como responsable de vinos y pasó a ser gerente durante seis años. Tras ese periodo, afirma que "necesitaba irme al extranjero, crecer desde un punto de vista profesional y enfrentarme a nuevos retos". En estos últimos años ha trabajado en Manchester como sumiller en el restaurante del dos estrellas Michelin Michael Caines, en Edimburgo, como asistente de alimentación y bebidas en un hotel de cinco estrellas en Manchester, participó en la apertura de un hotel boutique de cinco estrellas en la Gran Vía en Madrid y su último empleo ha sido el de director de alimentación y bebidas para la cadena hotelera Barceló en Roma. "Ahora vuelvo a Málaga muy contento por estar en mi casa. Me he hecho como profesional en Montana y vengo a dar lo mejor de mí con la ayuda de Alcayde como asesor, lo cual me da seguridad", expone.

Su objetivo, indica, es "crear una cocina reconocible por parte de nuestro público, con recetas muy marcadas de Málaga y de la cocina andaluza con una presentación muy cuidada y respetando al producto". "Queremos volver a situarnos en el mapa gastronómico de la ciudad", resalta.

El restaurante Montana se asienta en un palacete del siglo XIX restaurado con un gran patio interior al que se le quiere sacar un mayor partido. En este sentido, Nalda señala que están cerrando un proyecto de decoración para actualizar el restaurante con unos colores que sean "más vivos y más frescos" y quieren integrar el patio con vegetación. La intención del nuevo gerente es que el restaurante tenga actividad todo el día y que se hagan todo tipo de celebraciones y eventos. Que haya pequeñas reuniones, cócteles y van a incorporar un servicio de aperitivo italiano -que Nalda ha importado de su estancia en Roma- entre las cinco y las ocho de la tarde, previo a las cenas. En definitiva, según afirma Nalda, el objetivo es que el cliente "disfrute sin prisas".

El restaurante Montana posee una plantilla de 10 personas y la capacidad del restaurante a la carta es de 80 personas. El precio medio del menú por persona a la carta, con vino incluido, está entre 35 y 45 euros mientras que en la rama de eventos hay una gama más variada.

Darle un giro a la imagen del restaurante, recuperar a los clientes que se hayan podido perder en los últimos años y estar de nuevo en la mente de los comensales son los retos que tiene ante sí Nalda en su segunda etapa en este conocido restaurante en la barriada de la Victoria. Esta noche habrá una presentación especial para dar a conocer a los clientes los cambios y revivir sensaciones.