La 'suerte' del Caminito

La ONCE dedicará el cupón del sorteo del sábado de la semana próxima, 10 de marzo, al Caminito del Rey, lo que supone que la imagen de este paraje malagueño esté presente en cinco millones y medio de cupones que se pondrán a la venta. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, presentaron ayer la imagen de este sorteo, el Desfiladero de los Gaitanes, en un acto en el que participaron los alcaldes de Álora y de Ardales, José Sánchez y María del Mar González, respectivamente, y el teniente de alcalde de Antequera Juan Rosas. También asistieron los directores de la ONCE de Antequera, Alicia Gallego; de Ronda, Carlos Marín; y de Torremolinos, Manuel Lazpiur.

Bendodo agradeció a la ONCE que haya dedicado uno de sus sorteos a esta "joya incomparable" de la provincia, añadiendo que supondrá, "sin duda, una extraordinaria promoción más de un enclave que es todo un referente nacional e internacional".

También resaltó la historia "de éxitos" de estas actuaciones de mejora en este paraje, que pronto va a cumplir tres años, gracias al 'espíritu del Caminito', es decir, a la colaboración entre distintas administraciones públicas para hacer realidad este proyecto. "Ha sido un éxito en todos los sentidos, como lo refrenda el que cada año lo visiten 300.000 personas, buena parte de ellas de muchas zonas de España y del mundo. Y ha sido un éxito porque ha contribuido a revitalizar y dinamizar la economía de pueblos pequeños, creándose nuevas empresas y ampliándose otras", dijo Bendodo.