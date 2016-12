La suerte ya está echada

José Luis estaba haciendo una foto a su billete de lotería recién adquirido en la Administración nº 68 (Centro Comercial Larios centro, Avenida de la Aurora, 25). Buscaba el ángulo perfecto para que la imagen capturara bien el número y el nombre de la administración. Al final el 70.165 quedó inmortalizado en una instantánea que envió a su hermana. Fue hasta allí buscando precisamente ese conjunto numérico, con el que ya se había topado, el pasado fin de semana, a más de 8.000 km de la capital de la Costa del Sol. De visita por Barcelona, su ciudad natal, se dio cuenta que su hermana portaba un boleto en cuyo reverso, de un azul oscuro, el sello de administración rebelaba el nombre oficina de loterías más cercana a su residencia malagueña. "Me pareció curioso que fuera de una administración cerca de mi casa y he venido expresamente preguntando por él, suerte que le quedaban", contaba el catalán. Quizá haya sido un buen presagio o simple casualidad, mañana lo descubrirá.

Como él muchos malagueños ya tienen su billete del sorteo. En estos últimos días, la gente se aglutinaba en largas colas en las distintas administraciones de la localidad para hacerse con el suyo. "Llevamos vendiendo desde julio, pero es en diciembre cuando las ventas se disparan", afirmaba Trini, encargada de la administración de Loterías nº 68.

Málaga ha sido la segunda provincia andaluza y quinta a nivel nacional, en destinar más dinero a la compra de la Lotería de Navidad. Según los últimos datos facilitados por la Federación Nacional de Administración de Loterías, los malagueños han gastado 75.244.240 euros para la adquisición de 376.221 billetes. Este año, el gasto medio se sitúa en 52,04 euros por persona. Igualmente, Andalucía, con 387.065.780 euros, ha sido la tercera comunidad autónoma que más dinero ha invertido en el sorteo, en el que ha consignado casi dos millones de billetes, una media de 46,08 euros por persona.

La primera provincia andaluza es Sevilla, con 77,5 millones de euros y 387.425 billetes. El resto de provincias son Granada, con 58,3 millones y 291.868 billetes; Córdoba, con 41,4 millones y 207.014 billetes; Cádiz, con 41,1 millones y 205.380 billetes; Almería, con 40,5 millones y 202.761 décimos; Jaén, con 38,8 millones y 194.203 billetes, y en último lugar, Huelva, con 14 millones de euros y 70.454 billetes.

Que sea una cifra par o impar, que acabe en 0, que la suma del conjunto corresponda a un número exacto o simplemente que lo elija el vendedor. La estrategia de la suerte para que toque es diferente en cada persona. Todo es posible en esta fecha. La suerte puede encontrarse en cualquier lugar. De hecho, según la compañía de gestión de Loterías del Estado, Málaga es una de las ciudades costeras junto con Barcelona, Alicante y Cádiz, donde ha tocado más veces el Gordo, 13 para ser exactos.

Lo que también depende de cada uno es lo haría con el dinero si le tocara. "Lo primero ayudar a algunas personas que les hace falta, y si me sobra, me iría de viaje" , confesaba el catalán. "Quizá comprarme un piso", declaraba otro comprador. "Ni lo he pensado, como nunca me toca", bromeaba una joven.

Ni Bisbal, ni Camilo Sexto, ni el mismo Frank Sinatra, mañana el concierto más esperado será el de los niños de San Ildefonso. El 22 de diciembre es, sin duda, uno de los días más esperados por los españoles y en el que todos comparten el mismo deseo: ser los afortunados de el sorteo de la Navidad. Así, mañana a partir de las 8:30, casi la nación entera aguardará con ilusión que alguno de los cánticos de los jóvenes colegiales revele la lista de cinco número que tienen impresos en su billete de lotería.