El tiempo respetará a la Semana Santa

Había mucha incertidumbre hasta hace sólo unos días, pero hasta 50 modelos predictivos del Centro Europeo de Predicción coinciden ahora en que gran parte de la Semana Santa discurrirá sin sobresaltos al menos en lo que se refiere a lo meteorológico. La estabilidad atmosférica se impone de forma más contundente en las previsiones cada día que pasa y, si nada lo altera en el último momento, las procesiones podrán desfilar con tranquilidad en toda la provincia de Málaga.

Los únicos aspectos relevantes a destacar en los próximos días serán un tiempo estable y el predominio del viento de régimen de levante, que podría explicar la presencia de nubes en el litoral especialmente el Domingo de Ramos. Incluso ese día, y como consecuencia del levante, podría producirse llovizna débil al oeste de Calaburra en Mijas, si bien las posibilidades de que ocurra apenas son del 30% y nunca serían de más de un litro por metro cuadrado.

El viento de levante se mantendrá hasta principios de la semana y luego poniente

Salvo ese aspecto, que el propio Centro Meteorológico considera poco probable, el buen tiempo será lo más destacado durante la próxima semana tras desvanecerse las probabilidades de que una depresión aislada en niveles altos (DANA) afecte a la zona del mar de Alborán en los próximos días como parecía en un primer momento.

Hasta el martes, como mínimo, la estabilidad está asegurada con total fiabilidad y probablemente también el resto de la semana, aunque en ese caso habrá más garantías a medida que se afiancen las predicciones meteorológicas que de momento apuntan a que incluso se producirá un importante repunte de las temperaturas a partir de ese día. Tanto que se espera que las máximas se sitúen en torno a los 25 y 27 grados en el interior y que sean quizás más altas los días siguientes.

No obstante, en la primera parte de la Semana Santa no se prevé que se registren temperaturas tan altas y, en general, se mantendrán uno o dos grados por debajo de lo normal para la época y que no superen los 20 grados.

Con esta previsión se iría en la línea de las conclusiones del estudio estadístico con datos históricos que los responsables del Centro Meteorológico de Málaga realizan desde hace 74 años y que advertían que atendiendo a los días en los que se desarrollará la Semana Santa este año entre el 9 y el 16 de abril, las precipitaciones eran escasas.

De hecho, las estadísticas históricas destacan que en el 73% de los casos ha llovido al menos un día, descendiendo al 58% cuando se trata de dos jornadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras incluyen las cantidades inapreciables de agua, aquellas menores de un litro por metro cúbico, por lo que disminuyen entre un 9 y un 11% los datos si se trata de grandes cantidades de agua.

Según indica el informe, "en 20 de los 74 años no hubo ninguna precipitación, además en siete la precipitación total fue inapreciable". Así, en los últimos tres cuartos de siglo casi el 40% de los días correspondientes a la venidera Semana Santa se saldaron sin precipitaciones. De los 592 estudiados sólo existieron lluvias apreciables en un 25% de los casos.