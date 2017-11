"Los tiempos de un niño son distintos, pero lo envolvemos en toda una vida de prisas"

-¿de qué trata el libro?

-Es una guía útil para las familias con niños pequeños. Tiene partes teóricas, casos prácticos de situaciones en familia y también tiene un apartado especial de 50 juegos para hacer con los peques.

-¿En qué consisten esos casos prácticos?

-Como no quería quedarme solo en la teoría explicándola en el libro, entonces comento unos casos prácticos puntuales para dar pautas específicas de que esto va a valer... pues depende del modelo de familia vas a poder tomar una cosa u otra, pero lo importante es que se abran luces y ventanas para poder solucionar los conflictos que se presentan. Entonces casos prácticos puedes encontrarte desde cómo acompañar al peque a dejar el pañal, también cómo acompañarle en los momentos de rabieta y hasta situaciones en las que puedas acompañar de forma respetuosa al niño.

-¿Cómo se trata de forma respetuosa al menor?

-Significa poderle comprender y valorar, tanto lo que quieren el padre y la madre como lo que quiere el niño, a partes iguales. Entonces, eso significaría entender la mirada del niño, cómo ve las cosas, cómo las percibe. Entonces claro, siempre tiene que haber unos límites y unas normas, pero también entender su hacer, porque muchas veces vemos al niño con una mirada adulta y los niños tienen muy poca experiencia de vida.

-¿Se basa en alguna teoría educativa?

-Sí. Yo hice un posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos sobre pedagogías activas. Entonces, principalmente tomo ese fundamento para hacer el acompañamiento respetuoso en la infancia. Pero vamos, esto tiene por detrás muchos años de estudio a nivel pedagógico, pero todo lo que te digo, el enfoque respetuoso del niño, de sus tiempos, de su ritmo... Entonces, digamos que la semilla de todo esto viene basado en lo que son las pedagogías activas.

-¿En qué se diferencia este tipo de educación con otra más tradicional?

-Cómo se aplica la pedagogía más tradicional depende mucho del centro, de la persona que está acompañando, pero se puede diferenciar en que muchas veces se ve al niño como que tiene que aprender, que hay que meterle cosas dentro de la cabeza, como que se deja a un lado; se ponen a parte las experiencias sensoriales, motrices, con la naturaleza que al propio niño le van hacer aprender, entonces no es solo sentarse y hacer una ficha y con eso va a aprender el concepto de una hoja, sino que lo más lógico sería sacar al niño a la naturaleza y que toque la hoja, la mire, la huela... eso sería una pedagogía activa; la principal diferencia: no estar sentado tanto rato, tantas horas, y menos un niño pequeño, sino valorar esas necesidades que tiene de movimiento.

-¿Esto de salir a la calle no lo verían peligroso algunos padres?

-Realmente eso ya forma parte de cómo se plantee, porque ya como le he estado contando, no hay una receta específica y todo depende del modelo de familia, del modelo de centro, de lo que se pueda hacer. Pero no digo que tenga que hacer una excursión a la montaña más lejana para tocar una hoja, que se puede tocar en el patio de al lado del colegio, incluso no tiene ni que cruzar la calle. El nivel de peligro o de seguridad no implica que el niño no pueda aprender de una forma más activa. O si no quieren salir del aula pues llevamos una planta, algo que permita las experiencias personales.

-¿Qué errores suelen cometer los padres?

-Lo primero que yo creo es que los padres estamos intentando hacer todo desde el mayor amor profundo, entonces siempre vamos a cometer aciertos y errores. Lo que pasa es que con esta vida que tenemos, que siempre llevamos un ritmo frenético, no nos permite tiempo para parar y pensar. El tiempo del niño es totalmente distinto, entonces lo tenemos toda una vida de prisas, cuando los peques van a otro ritmo. Ese es uno de los principales errores que genera muchos conflictos. Por ahí pues sería buscar un equilibrio.