El valor del buen periodismo

El periodista Iñaki Gabilondo aseguró ayer que morirá "creyendo que el periodismo tiene un compromiso con la sociedad, con los sueños de libertad del ser humano, con el hombre y con su derecho a conocer a fin de poder interpretar en la sociedad un papel adecuado". Gabilondo, que recibió el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en la categoría de Trayectoria Profesional, ha afirmado que el término periodista es "polisémico" y ahora hay "un gran número de actividades que se llaman periodísticas y no tienen nada que ver unas con otras".

También hay "un montón de personas que se llaman periodistas y que ejercen profesiones que nada tienen que ver" con la que él ha ejercido, según Gabilondo, que ha subrayado que cree "profundamente" en su oficio, "aun en los momentos de más profunda crisis". Recordó que, hace unos años, "cuando reventó Internet, durante un rato, que no duró mucho, se dudó de que el periodismo fuera a tener sentido", porque "cualquiera podía ya transmitir señales informativas".

Esa duda "duró poco, y pronto se descubrió que, por el contrario, con tal cantidad de señales, era imprescindible la actividad de ordenar, jerarquizar y determinar las zonas válidas". "En las grandes inundaciones, lo primero que escasea es el agua potable, y en las grandes inundaciones de señales informativas, lo primero que escasea es la información potable. La localización de focos de información potable se convierte en la actividad más delicada, trascendental e importante en este momento", ha resaltado. Gabilondo animó a los periodistas a ocuparse de dar a los ciudadanos "no sólo lo que quieren saber, sino lo que tienen derecho a saber", porque eso "mantendrá el oficio siempre vivo".

"Todo cambia a una velocidad tan vertiginosa, que es mal tiempo para los cerebros mineralizados, hay que estar esponjados y abiertos, porque estamos llamados a vivir grandes novedades", ha advertido el periodista. Ante el porvenir, no hay que preguntarse "qué va a pasar, sino qué vamos a hacer", porque "sólo va a pasar lo que hagamos" y "el futuro no está escrito, lo determina lo que hagamos, lo que no hagamos y lo que permitamos que se haga", subrayó Gabilondo. En esta octava edición de los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, convocados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa y patrocinados por la Fundación Unicaja, también ha sido galardonado, en la categoría de Desarrollo de las Líneas Estratégicas de la ciudad, el periodista Juan Cano, del diario Sur. Mientras, en la categoría de Proyección de Málaga como destino turístico y cultural fue reconocido el diario The New York Times, que sin embargo semanas después de hacerse público el fallo comunicó que agradecía el premio pero no podía aceptarlo. El jurado también ha concedido sendas menciones especiales a Esperanza Codina, de El País, y a Manuel Bellido, de Canal Sur Televisión.