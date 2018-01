Tres vidas dedicadas a perseguir la verdad

"Vive con los amigos y disfruta, porque la vida te cambia de sopetón y no te avisa". Esas palabras, escritas por el ex director de diario SUR José Antonio Frías y pronunciadas por su hijo, el también periodista Álvaro Frías, pusieron en pie a la sala El Palomar del Pimpi, donde la Asociación de la Prensa de Málaga premió la trayectoria de Frías -ahora en fase de rehabilitación de un ictus que sufrió hace cuatro años-, además de la periodista de la Cadena Ser Ana Tere Vázquez y del ex radactor de Radio Nacional Guillermo Jiménez Smerdou.

Especialmente emotivo fue el caso de Frías, que a causa de su convalencencia delegó su discurso de agradecimiento a sus hijos Alejandro y Álvaro. El primero habló de su padre desde una perspectiva familiar, agradeciendo a su progenitor "habernos enseñado desde pequeños el valor de decir la verdad, de ser honesto, de perseguir nuestros sueños, de no perder el sentido del humor y de querernos como hermanos".

Álvaro Frías, por su parte, reveló que su padre "se pone poco a poco todos los días con su Ipad y va escribiendo cada vez más". José Antonio Frías fue director de la cabecera de Vocento desde 1994 hasta 2012, y estuvo ligado al periódico tres décadas. "Ahora tengo otras prioridades, la vida me ha cambiado totalmente. La rehabilitación es algo que te ocupa muchas horas sin poder tirar la toalla un minuto y hace falta mucho coraje para no caer en la cuesta abajo. Renunciar siempre está ahí, pero renunciar está prohibido", leyó un emocionado Álvaro citando a su padre.

Al igual que José Antonio Frías, la redactora de Cadena Ser Málaga Ana Tere Vázquez recibió la Medalla de Honor del Periodista. Vázquez, que comenzó hace más de 30 años su carrera, hizo una advertencia a comportamiento a los medios: "En la radio tan importante es hablar como escuchar, y si no recuperamos ese búmeran cada vez que contamos una noticia perdemos el sentido de la comunicación y nuestra voz se convierte en un mero altavoz, o en el peor de los casos, en portavoz". Además, aseguró que las nuevas tecnologías han facilitado la labor a los periodistas, apuntando que sin embargo "no se ha inventado todavía es un mecanismo que sustituya la honestidad de un periodista".

El ex redactor de Radio Nacional y actual colaborador en La Opinión de Málaga, Guillermo Jiménez Smerdou, recibió por su parte el título de socio de honor por convertirse en el primer miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga que sobrepasa el medio siglo de membresía, concretamente 53 años.