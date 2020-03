Piden medidas urgentes a la UE

El sector pesquero europeo agrupado en la organización Europêche y de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha solicitado al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, la adopción de medidas urgentes y extraordinarias para afrontar el impacto socioeconómico causado por COVID-19. El sector pesquero realiza esta petición tras el impacto negativo que está teniendo en su actividad la escalada de medidas tomadas por los gobiernos de la UE para evitar la propagación del coronavirus. En concreto, el sector ya está registrando una importante reducción de la demanda de pescado, además de una caída notable de los precios en determinadas lonjas con flotas de bajura que, inevitablemente, llevarán al cese de las actividades pesqueras en algunas zonas. En esta situación, el sector pesquero considera prioritario que el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea comunique, tanto a gobiernos como a la propia industria, los fondos y las ayudas financieras europeas a su disposición, tales como las regulaciones de minimis o el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), y que adopte así mismo los mecanismos necesarios que permitan la activación de medidas extraordinarias. Según el sector pesquero, y puesto que el actual FEMP no permite ayudas por paralización temporal debido a una crisis sanitaria o epidémica, estas medidas deberían incluir la posibilidad de que los pescadores y los operadores de la UE reciban ayudas y compensaciones por el cese temporal de su actividad a consecuencia de la pandemia. En este sentido, el sector pesquero ha solicitado al comisario la modificación urgente del artículo 33 del actual FEMP e incluir en él esta posibilidad, dado el caso de fuerza mayor que supone esta crisis. Así mismo, solicita al comisario la autorización para que los Estados miembros puedan ser flexibles a la hora de reprogramar el FEMP y que las medidas que se puedan poner en práctica sean principalmente financiadas por el fondo europeo. Adicionalmente, el sector pesquero estima necesario la adopción de medidas adicionales y acciones extraordinarias para compensar las pérdidas económicas en aquellos casos en los que estas fuentes de financiación no sean suficientes a largo plazo o no estén previstas a nivel nacional.