La Junta pide a los liberados sindicales que se reincorporen a sus puestos por la crisis del coronavirus

La Junta insiste en solicitar a los liberados sindicales que se reincorporen a sus puestos. Así lo ha dicho este martes Elías Bendodo, que ha avanzado que este jueves, en el Consejo de Gobierno extraordinario, se remodelará la fórmula existente para que estos trabajadores del sector sanitario pasen a ejercer su función en la lucha contra el coronavirus.

El titular de Presidencia y portavoz ha reconocido que no se trata de una obligación, pero sí ha aludido a las necesidades del sistema sanitario, aunque ha defendido que la infraestructura andaluza está aguantando bien el envite de la epidemia. "No hay colapso", ha dicho Bendodo, que ha detallado que los liberados que decidan aparcar sus tareas sindicales no tendrán que incorporarse necesariamente en la plaza que ostentan.

Esta modificación de la fórmula de reincorporación de los liberados, además, no supondrá la amortización de los contratos para los sustitutos de estos trabajadores públicos. "Harán un bien al servicio de todos los andaluces", ha insistido Bendodo, que también ha revelado que los agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía dejarán sus funciones de escolta casi en su totalidad para incorporarse a las labores que ya realizan sus compañeros. Sólo se mantendrán los que escoltan al presidente Juanma Moreno y a la ex presidenta Susana Díaz.

Respecto al asunto de los liberados, tanto UGT como CCOO han afeado al portavoz de la Junta y han asegurado que los liberados sindicales del sector sanitario comenzaron a pedir su reincorporación hace días. UGT señala que enviaron una carta a la Junta el pasado 12 de marzo y muchos de los liberados están ya en sus puestos, mientras que CCOO incluso alude a que algunos de ellos han incluso dado positivo por coronavirus.