El ritmo del crecimiento de nuevos casos de coronavirus en Andalucía mejora

El ritmo de crecimiento de los nuevos casos de coronavirus en Andalucía, el factor que mueve la curva de la pandemia, ha bajado durante las últimas 24 horas. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este jueves, en la comunidad hay 1.008 positivos, 149 más que el día anterior, lo que supone un crecimiento del 17%. Hasta ahora, el ritmo ha sido del 25%. No obstante, esta mejoría no sirve para medir la tendencia por su corto plazo de tiempo. Aun así, sí se puede decir que la situación no ha empeorado. Si se mantuviese esta tendencia a lo largo de las próximas horas, sí cabría concluir que el panorama mejora.

El estado de los hospitales andaluces lo mide las personas ingresadas en UCI, que son 25, cuatro más que el miércoles, y el número de fallecidos son 23, cuatro más. Estas cifras aún no suponen un riesgo de colapso para el sistema sanitario andaluz, pero hay que considerar que en cualquier momento se puede disparar si surgiesen nuevos brotes.

Las diferencias entre comunidades es manifiesta. Valga el dato de incidencia acumulada en los últimos 14 días, que son los casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa, muy importante para saber cuáles el impacto, es en Andalucía del 11,84%, mientras que la media española es del 35,96% y en Madrid, del 100,35%.

¿Por qué se produce esto? Todo tiene que ver con cómo entró el virus en cada comunidad. En Madrid, que es el caso más grave, se produjo una epidemia comunitaria en los primeros días, antes de declararse el estado de alarma. En Rioja, el País Vasco y una parte de Castilla y León hubo focos originales, mientras que en el resto, en Andalucía, por ejemplo, las infecciones iniciales se debieron a personas que llegaron de fuera. Eso ha procurado que, cuando la epidemia ya es comunitaria, la base de crecimiento ha sido mucho menor. Nuestro ritmo andaluz ha sido el mismo, al menos hasta ahora, pero arrastrando muchos menos casos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha augurado que el pico más alto de positivos de la comunidad está por llegar. Se prevé que se alcance en "diez o 15 días", advirtiendo que los próximos días serán de "especial incidencia". Por lo que la Junta de Andalucía ha elaborado un "plan de contingencia" que diseñado para poder abordar una epidemia con hasta 8.000 infectados. Para ello, contratarán unos 1.700 profesionales sanitarios más y los 1.000 millones del fondo de contingencia que el Estado iba a repartir entre las diferentes regiones se destinará a la compra centralizada de material que, después, será distribuido entre las comunidades.