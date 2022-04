Ciudadanos lamenta la eliminación de los árboles previstos en la calle Infante Don Fernando de Antequera

El portavoz de Ciudadanos Antequera, José Manuel García, ha mostrado su desacuerdo con la eliminación de los árboles que estaba previsto plantar en el primer tramo de calle Infante Don Fernando con motivo de las obras de remodelación de la principal vía antequerana.

“Es una obra que, desde nuestro grupo municipal, siempre hemos apoyado para que se realice un aumento de las zonas peatonales, la eliminación de barreras arquitectónicas y siempre estaremos a favor cualquier mejora que implique la accesibilidad de Antequera. Sin embargo, ha habido cambios respecto al proyecto inicial que se presentó públicamente, ya que se contemplaba la colocación de hasta siete árboles, algo que hubiera aumentado los espacios de sombra en la avenida principal de nuestra ciudad y se han eliminado sustituyéndolos por maceteros”, señaló el concejal.

Además, desde la formación naranja han asegurado que esta forma de proceder el Gobierno municipal no es nueva, ya que "se vivió con la reforma de la plaza San Sebastián, en la que se contempabla inicialmente la colocación de arboleda en uno de los laterales de dicha plaza, algo que, finalmente, no se llevó a cabo y el mismo caso con la reciente remodelación de la plaza de Calle Maderuelos que no cuenta con ninguna zona verde”, dijo García.

En este sentido, el concejal sostuvo que estas actuaciones “van en la línea contraria al progreso que están llevando a cabo el resto de ciudades españolas y europeas donde priorizan las zonas verdes” y consideran que “no podemos seguir convirtiendo Antequera en una ciudad cemento”.

Por otra parte, recordaron que la plantación de árboles urbanos aporta "múltiples beneficios" para la ciudad, como un descenso de las temperaturas entre 2ºC y 8ºC o la reducción del efecto invernadero “ya que asumen hasta 150 kg de CO2 a lo largo del año, que en el caso de esta calle donde estaban previstos un total de siete árboles, estaríamos dejando de recuperar más de 1.000 kg de CO2".

Por ello han pedido explicaciones al concejal de Urbanismo, José Ramón Carmona, para la "desaparición de estos árboles” y que asegure “si se mantendrá el resto de la arboleda prevista en los planos iniciales en el resto de la calle”, reclamó García.

Desde Ciudadanos Antequera insisten en que “nos preocupa el cementismo del PP” y han recordado que han presentado varias mociones en los últimos meses relacionadas con el medio ambiente, “como el plan local que solicitamos para instalar en todo el término municipal 10.000 árboles de aquí a 2030”. ha concluido