Los promotores de la planta de embotellado de Antequera aseguran que la cancelación es "firme"

La empresa promotora de la planta de embotellado de agua natural de Antequera asegura que la cancelación del proyecto es una decisión “firme” y que no tiene marcha atrás.

En este sentido, el responsable de Inversiones Domago, Ramón Martínez, indicó que las consecuencias que tuvo para su empresa el “boicot” puesto en marcha por parte de vecinos y alcaldes de municipios cercanos a la planta es imposible de asumir desde el punto de vista económico.

De hecho, parado el proyecto en estos momentos, los promotores aseguran que tendrán que asumir unas pérdidas próximas a los 4,5 millones de euros. Precisamente, aseguran que en estos momentos es su principal preocupación, la de tratar de reducir al máximo las perdidas que le ocasionará este proyecto a pesar de contar con todos los permisos necesarios para la puesta en marcha.

No obstante, aseguran que la campaña puesta en marcha contra su proyecto, que aseguran que está basada en “falsedades” hace imposible que su empresa pueda acometer su desarrollo, ya que proveedores y potenciales clientes les han exigido el cambio de las condiciones de trabajo, algo que sostienen que financieramente en su caso no pueden asumir.

Además, también explicó que en dichas condiciones les resulta imposible poder competir con cinco grandes empresas que se encuentran instaladas a poca distancia en la provincia de Granada y que no tienen este problema.

Martínez insistió en que se trata de un proyecto técnicamente “impecable” tras más de 10 años de tramitación. Además, sostuvo ninguna administración en España concede los permisos necesarios para la extracción de agua para su embotellado si técnicamente no se demuestra de forma clara que no tiene ningún tipo de impacto sobre la zona.

De igual modo, insistió en señalar que son precisamente los técnicos los que han demostrado en este tiempo que la masa de agua que estaba previsto utilizar es independiente de la que abastece a los municipios próximos que han encabezado las protestas.

Por ello, insistió en que se trata de un proyecto viable técnicamente “cien por cien”, y lamentó tener que abandonar este proyecto tras una larga tramitación.

Por otra parte, destacó que se trataba de una proyecto “pionero” dentro del sector con la utilización de envases biodegradables y energías renovables para el funcionamiento de la planta, cuyo coste de construcción estaba cifrado en unos 15 millones de euros.

En cuanto a la posibilidad de vender el proyecto otra empresa que pueda estar interesada, Martínez aseguró que en estos momentos no se tiene esa posibilidad sobre la mesa y tampoco ninguna empresa se puso en contacto con ellos para interesarse por el mismo. Y es que aseguran que están en estos momentos centrados en resolver los asuntos pendientes para cerrar definitivamente este proyecto que aseguran que no se realizará por causas ajenas a los promotores a consecuencia de una “guerra política” en la que aseguran que no están dispuestos a participar. Eso sí, no descartó una posible venta en el futuro si hay interesados.