Cerca de 200 equipos competirán en la prueba del Mundial en Campillos

La sede del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga fue en la mañana de este miércoles el escenario elegido para la presentación de la prueba del mundial FIA de Karting que se disputará del 28 al 30 de octubre en el trazado del Circuito Internacional de Karting de Campillos.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, junto al secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; acompañados de James Gadiel, CEO de RGMMC y promotor FIAkarting, de la directora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de la Real Federación Española de Automovilismo, Maria Lanzón; el director-gerente de Kart Center de Campillos, Martin Reuvers y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Campillos, Miguel Ángel Herrera.

Así se dieron a conocer los detalles de la cita automovilística internacional que se celebra por primera vez en su historia en Andalucía y que reunirá en torno a 200 pilotos de 44 países diferentes, siendo la participación española la más alta con un 12%. En total se han cerrado 112 inscripciones en categoría Junior para pilotos de 11 a 14 años y 76 inscripciones en categoría OK para mayores de 14 años.

Durante su alocución a los medios el presidente de la FAA mostró su orgullo por albergar este acontecimiento, el mayor del mundo de este deporte y agradeció a la Junta de Andalucía el apoyo mostrado desde el primer momento en la organización de este evento que según sus palabras “generará recursos económicos y una gran difusión y promoción internacional de los atractivos turísticos y deportivos de Campillos y Andalucía”. Al mismo tiempo aseguró que “se trata de un evento deportivo único, a F1 del karting y en el que veremos a los que serán en el futuro los mejores pilotos del mundo”, al tiempo que deseó toda la suerte en la competición a los cuatro representantes andaluces que competirán en la prueba gracias al apoyo económico de la FAA: los malagueños Alberto Hurtado y Aarón García, el almeriense Alvaro Hernandez Videma y Yerai Vaello.

Por su parte el secretario general para el Deporte, José María Arrabal, mostró su reconocimiento al trabajo y al esfuerzo realizado por todas las instituciones implicadas en la organización de este campeonato mundial en un tiempo récord, poco más de un mes, dado que Brasil, que tenía previsto organizarlo, abandonó el proyecto debido a la pandemia del coronavirus. Arrabal destacó que la Junta de Andalucía siempre apoyará la celebración de eventos deportivos de esta transcendencia y proyección internacional que aportan valor deportivo y económico a Andalucía. Por ello, señaló que la Consejería de Educación y Deporte trabaja para conseguir que Andalucía sea un referente mundial del deporte.

Además, recordó que la Junta de Andalucía realizó un gran “ejercicio de valentía” este año organizando diferentes eventos deportivos internacionales que “espero que sean la semilla de muchos más eventos que traigan valor a nuestra tierra como la organización de más mundiales”. José María Arrabal agradeció al promotor de la FIAkarting, James Geidel, la confianza depositada en la Junta de Andalucía para la organización de este mundial del que saldrán los futuros campeones del mundo. Para despedirse, Arrabal destacó la importancia del deporte porque transfiere valores de salud y prosperidad.

Cabe recordar que, como antesala a este evento mundial, este mismo fin de semana (21 a 24 octubre) en este circuito se disputa la tercera cita de la temporada del Champions of the Future. Una prueba que no es puntuable para el mundial, pero que sirve de test preparatorio para la cita del campeonato del mundo.

Las entradas para el mundial de karting de Campillos ya están disponibles en https://entradium.com/es/events/fia-karting-world-championship-kartcenter-campillos-malaga-spain

Impacto turístico y económico

El impacto turístico es muy significativo con una ocupación estimada de 1.000 camas diarias durante una media de 14 días, lo que conlleva unas 14.000 pernoctaciones en la provincia de Málaga ya que, la cercanía, es importante pues han de acudir a diario al circuito (ubicado en Campillos, Málaga). Adicionalmente, hay que valorar el gasto medio por persona en visitas turísticas, compras en comercios y hostelería, etc...

Datos técnicos de Kart-center campillos

El circuito Kart Center de Campillos, el más largo de todo el sur de Europa, cuenta con 1.580 metros de longitud y sus instalaciones han sido mejoradas y el asfalto renovado en febrero de 2021. Está situado estratégicamente en pleno centro de Andalucía, a un máximo de 2,5 horas de cualquier provincia andaluzas. Las instalaciones, que acoge campeonatos tanto nacionales como internacionales, ocupa una superficie total de 120.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 están destinados a aparcamientos y 15.000 de padock.

En directo

La prueba también podrá seguirse en directo íntegramente en la plataforma de Motorsport.tv https://eu.motorsport.tv gracias al streaming de la promotora y también en Canal Sur a través de Andalucía TV.