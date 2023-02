ACA Football Parteners devuelve la tranquilidad económica al Juventud de Torremolinos

Arranca la nueva época del Juventud de Torremolinos, después de vivir su mejor etapa deportiva, el conjunto verdiblanco espera resurgir de las cenizas en el aspecto económico para revivir la juventud gloriosa que atravesaba la entidad, donde no hay que olvidar que viene de logar el ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF y haber competido con dignidad en la Copa del Rey. Era un secreto a voces que la situación interna del conjunto malagueño no era la mejor, ya que salió a la luz una serie de impagos antes de la famosa eliminatoria copera ante el Sevilla y, además, se tuvo que realizar una moción de censura para sustituir a la junta directiva. El Juventud de Torremolinos anunció de forma oficial este lunes 20 de febrero la llegada de ACA Football Parteners a la presidencia de la entidad verdiblanca, una unión que era un secreto a voces y que ya es oficial.

En dicho acto, el actual presidente del club Alain Patrick desveló por primera vez cuál era la situación real que se vivía de puertas hacia dentro, la cual consiguió tapar hasta su pronunciamiento: "Tomé la decisión de cambiar el rumbo del club por la situación que muchos de vosotros intentabais conocer, pero no sabíais realmente que ocurría. El club llevaba bastante tiempo en un descontrol económico y deportivo... digo esto porque desde el mes de octubre de 2021, yo personalmente me hice cargo de los gastos del club, cosa que no me correspondía. Las pocas persona que sabían esto me decían que estaba loco, pero lo hacía porque amo a este club y había que salvarlo". Mientras agradecía la llegada del grupo inversor: "El club va a tener otra posibilidad, otro rumbo y sobre todo con su llegada la situación económica cambió y la deportiva va a cambiar para bien".

El CEO de ACA Football Parteners, Hiroyuki Ono, explicó cuál es el objetivo de esta llegada a la Costa del Sol: "Desde nuestra llegada nos hemos estado reuniendo con las diferentes personas que forman y rodean el club y estamos felices del recibimiento que nos han dado. Ya soy un gran admirador de esta ciudad. El proyecto tiene dos dimensiones, una deportiva y otra de negocio. En la primera, tenemos el objetivo de crear una multipropiedad. Mientras que en el segundo, la idea es establecer alianzas con los países donde tenemos presencia, como es Bélgica, Japón, Singapur, Vietnam, Indonesia o Tailandia; entre otros. Esperamos que nuestra contribución pueda abrir puertas para la ciudad de Torremolinos y el área metropolitana de Málaga, conectando con empresas de Persia y Sudeste Asiático".

"Somos un único grupo, con una misma filosofía, una única identidad y una estrategia común con todos los clubes, que a su vez engloba la estrategia local de cada uno de los equipos que el grupo posee", aclaró Adrián Espárraga, KMSK Deinze director deportivo, antes de centrarse en los tres pilares que conforman lo deportivo: "equipo profesional, cantera y fútbol femenino". Además, el conjunto verdiblanco dará un salto de calidad también en el aspecto audiovisual, pues la temporada que viene todos los partidos se emitirán a través de la plataforma playasiatv, siendo esta una de las formas de dar a conocer al club malagueño fuera de las fronteras y acercándolo también a los mandatarios de la nueva propiedad.

Academia y filosofía

"Intentaremos identificar un estilo de juego que realmente nos identifique como Torremolinos y no sirva solo para que podamos rendir a corto plazo, sino que a largo también nos lleve a logar los objetivos que planteamos, intentaremos gestionar una mentalidad competitiva para que podamos buscar el objetivo de conseguir el ascenso a Primera RFEF a medio plazo. A nivel de academia intentaremos implementar todos los pilares fundamentales a nivel de identidad, modelos de juego y demás. Se incorporarán diferentes posiciones que van a ser de gran ayuda. Creemos firmemente en el desarrollo del talento, por eso habrá una gran inversión en todo lo relativo a la parcela del scouting. Esta llevará a largo plaza a tener trasferencia entre la cantera y el primer equipo y sobre todo mejorar el sentimiento de pertenencia de club. Respecto a la sección femenina, se le integrará dentro de la misma estructura que tendrán los equipos masculinos e intentaremos que el primer equipo llegue a categorías nacionales y tenga el mismo trato que el masculino en todas las actividades. Este va a ser el centro de formación del grupo", explicó Espárraga, quien dejó claro que esto realmente arranca la próxima temporada.

¿Por qué el Juventud de Torremolinos?

"Cuando comenzamos a mirar los diferentes clubes, manejábamos distintas propuestas, pero la provincia de Málaga está experimentando un crecimiento en todos los ámbitos, no solo en el financiero, muy grande. Ese fue el principal motivo, también a día de hoy el propio club tiene potencial de crecimiento por si mismo y a nivel personal cuenta con la ambición de crecer. Eso es lo que nos trasmitió Alain cuando nos reunimos con él, además de hacernos ver que esto es una pequeña familia y nosotros vimos que es el potencial que realmente buscamos de cara al futuro", confesó Espárraga.

Impagos

"No fue fácil el cambio porque hubo que tomar decisiones drásticas en muy poco tiempo, había que tomarlas. Tenía dos posibilidades, llevar el club al fracaso total o salvarlo y aposté por la segunda con todas las consecuencias que eso podía suponer. Creo que no me equivoqué, lo primero que se hizo fue pagar tres meses a los futbolistas y solventar una deuda que teníamos con la empresa que lava la ropa o el servicio del autobús, el cual se le debía dinero desde la temporada pasada. Siendo estas dos empresas pequeñas y familiares. Me emociono todavía, porque no sé como me salen las cosas, ni yo mismo me creo que ahora estemos hablando de un futuro tan prometedor. Gracias a todos los compañeros que han confiado en mí y han venido a trabajar a pesar de no cobrar", confesó Alain.

Instalaciones

"Hemos estado en conversación con el ayuntamiento y no habrá ningún problema, porque vamos a contar con el campo Josemi que estaba cerrado desde hace dos años. Ese campo ya nos libera bastante, pero la idea de ACA Football Parteners es resembrar los dos campos de césped natural. Intentaremos que tanto el equipo masculino como el femenino tengan las mejores condiciones para trabajar", recalcó Alain.