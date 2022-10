Aday Mara y Lucas Langarita suben al primer equipo del Casademont Zaragoza

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que necesita jugadores que pasen "al siguiente nivel, que sepan sufrir". El técnico ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras subrayar que el equipo está en una situación "difícil, de límite".

El conjunto aragonés es el único de ACB que todavía no ha ganado y Fisac ve uno de los problemas principales de la plantilla en que le falta carácter.

"Me gusta la gente que es valiente, me gusta la gente que puede tener más o menos carencias pero lo que no puede tener es falta de empuje, falta de carácter y de ambición. Tenemos un equipo que tiene que cambiar su mentalidad porque en la Liga ACB no se perdona a la gente que baja los brazos y que se deprime y creo que tenemos que cambiar absolutamente todos de lo que significa jugar aquí y jugar al más alto nivel", ha destacado.

Tras su llegada a la capital aragonesa en sustitución de Martin Schiller, Fisac explicó que había detectado miedo a fallar en la plantilla, algo que todavía no ha conseguido quitar de encima a los jugadores.

"No ha habido toda la progresión que quisiera sobre perder el miedo a perder porque estamos hablando de personas y es difícil cambiar la personalidad. El problema es que tenemos demasiada gente introvertida que tiene que superar que si falla un tiro no pasa nada. Son muy buenos chicos y a la hora de jugar hay que ser un poco más cabroncetes. Ese grado de ambición que todo el mundo tiene cuando es competitivo tiene que cambiar esa mentalidad", ha apuntado.

El técnico de Fuenterrebollo ha explicado que lo que menos le gusta del grupo es "la mentalidad individual de cómo son como personas" y a este respecto ha añadido que en el campo tiene que ser "cómo son como jugadores".

"Ahí es donde estoy insistiendo en que el carácter es vital, independientemente de que tú tengas una manera de ser", ha añadido.

A pesar de la delicada situación del equipo, Fisac ha asegurado que no se va a rendir. "Esto que lo tenga todo el mundo claro y los primeros mis jugadores. Y si es con estos bien y si tengo que descender lo haré con la gente de casa, esto que lo tenga todo el mundo claro".

Sobre este asunto ha anunciado que tanto Aday Mara como Lucas Langarita, que se proclamaron subcampeones del Mundo sub 17 con España el pasado mes de julio en Málaga, han pasado a formar parte de la primera plantilla.

Igualmente ha desvelado que el club está trabajando para salvar este proyecto buscando jugadores pero que el mercado "no ayuda".

Con respecto al partido contra el Joventut, el preparador segoviano ha resaltado que la salida es "complicada y compleja", pero que para su equipo "todos los partidos son complejos" hasta que no sean capaces de jugar "al 110 %", algo que ha dicho que es lo que más le fastidia.

Fisac quiere corregir un mal que está aquejando al equipo desde el comienzo de la competición, sus malos inicios de partido, y para ello ha comentado que va a buscar un quinteto que tenga "más carácter y más empuje" en los primeros momentos.