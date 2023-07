Alejandro Davidovich cae en Bastad ante Kovalik, 159 del mundo

Alejandro Davidovich no tuvo un buen reencuentro con la competición después de acabar Wimbledon, donde dejó una gratísima impresión y cayó en la tercera ronda ante Holger Rune después de que se le marcharan dos bolas de partidos. Reapareció en Suecia y la transición hacia la tierra batida no ha sido la ideal. En el ATP 250 Bastad 2023 cayó a las primeras de cambio.

El jugador malagueño ha tenido problemas para adaptarse de nuevo a arcilla y se le vio muy errático en su duelo ante Josef Kovalik. Terminó claudicando ante el eslovaco, procedente de la fase previa y actual 159 del mundo, que supo gestionar el partido para imponerse a Davidovich por 6-3 y 6-4. El de La Cala del Moral partía como séptimo cabeza de serie y tenía una buena opción para subir puestos en el ranking después de haber caído hasta el lugar 35 después de la última actualización y perderá más en la próxima tras caer en esta primera ronda.

Su caída en Wimbledon

Davidovich reconoció que en el torneo ganado por Carlos Alcaraz (Rune fue después rival del murciano) los nervios, el momento, le pesaron “¿Por qué no hacerlo?", decía cuando se le cuestionaba por qué con 8-8 en el tie break del quinto set sacó por debajo para intentar sorprender en vez de utilizar el modo clásico: "Pero no sé cómo puedo explicarlo, pero estás ahí abajo y todo el mundo grita, así que acabas poniéndote nervioso…”,

“Lo voy a decir con término andaluz: estaba cagao. No había hecho ningún saque por abajo en todo el partido y a lo mejor creía que le sorprendía… Pero no ha sido así. No quería jugar el punto, estaba temblando y es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiese pasado si hubiera jugado valiente, la próxima vez será”, decía.