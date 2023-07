Alejandro Davidovich - Holger Rune de Wimbledon: Horario y dónde ver en TV

El malagueño Alejandro Davidovich, clasificado para la tercera ronda de Wimbledon tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-1, 2-6, 6-4 y 6-3, aseguró que Holger Rune, su siguiente rival, es el "favorito" y que no tiene nada en contra de él pese a lo que ocurrió en Madrid.El tenista de Rincón de la Victoria cuenta con la ventaja de haber ganado a Rune en su único enfrentamiento, este año en Madrid, en un partido en el que el danés borró la marca de la bola tras un golpe del español y eso provocó que el público le pitara en repetidas ocasiones."Haberle ganado te da ese plus, pero las condiciones son totalmente diferentes", dijo Davidovich en rueda de prensa. "Yo voy a hacer mi partido y que pase lo que tenga que pasar. No tengo nada contra él, le admiro como jugador y está ahí metido porque se lo ha currado", señaló el español, que ha logrado el mejor resultado de su carrera en Wimbledon."Estoy muy contento con la victoria de hoy, a pesar de ese segundo set que me he distraído, pero el nivel creo que ha sido muy bueno durante todo el partido. Es mi mejor resultado aquí y ahora tengo un siguiente rival que juega muy bien y voy a intentar hacer lo posible para ganarle. Él es el favorito", afirmaba tras un gran partido de segunda ronda.

Por su parte, Carlos Alcaraz jugará este sábado a las 13:30 hora local (14:30 hora CET), en el primer turno de la pista central contra el chileno Nicolás Jarry. El partido del español estará seguido por el duelo entre la tunecina Ons Jabeur y la canadiense Bianca Andreescu y el de la británica Katie Boulter contra la kazaja Elena Rybakina.

Fecha y horario

Alejandro Davidovich se enfrentará este sábado al danés Holger Rune en el segundo turno de la pista 3, es decir, no antes de las 12:30 hora local; 13:30 en España.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en Movistar Deportes, en el dial 59.