Alejandro Davidovich: "Ojalá volver a París y disfrutarlo otra vez"

Alejandro Davidovich resumió en los micrófonos de la Cadena Cope lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos tras caer derrotado por 6-3 y 6-1 ante el mejor jugador del mundo, Novak Djokovic. Su primera presencia en unos Juegos Olímpicos se acabó en cuartos de final, cumpliendo lo que se le podía exigir.

"Ha sido bonito mientras duró. Nole está jugando a un nivel estratosférico. Si no hace medalla de oro no sé por qué va a ser. Está para ganar. Hacía mucha humedad, los dos sudábamos muchísimo", decía el jugador malagueño: "El primer set ha sido por un break que se me ha escapado y en el segundo él ha sido superior".

"Estar representando a España por primera vez, estando en unos Juegos, compartir experiencias en la Villa con el resto de compañeros, es superbonito y especial. Ojalá volver a París y disfrutarlo otra vez", proseguía Davidovich.

"Nos habían avisado de que haría mucho calor y una humedad increíble. Parecía un charco la pista, estábamos empapados Nole y yo. Gana el que más fuerte está", explicaba Davidovich, que apuntaba sus próximos planes: "Se acabó esto y vamos a preparar la gira americana".