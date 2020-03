Alejandro Davidovich pasa la cuarentena mejorando en la cocina

El #YoMeQuedoEnCasa de los deportistas depara escenas curiosas a través de las redes sociales. Es el caso del tenista malagueño Alejandro Davidovich. El de La Cala del Moral preparaba una tortilla de patatas en un vídeo que distribuía el perfil oficial de la ATP Tour. El joven malagueño confesaba divertido que la cocina es una de sus grandes pasiones y que intenta mejorar en este parón competitivo.

Después de conseguir su primera victoria en un grand slam, en Australia, y una gira sudamericana que le llevó por Argentina, Brasil y Chile, en la que sólo pudo ganar un partido, el malagueño ha visto detenida su temporada, en la que debía ir a EEUU y competir en el Challenger de Marbella en estas fechas.

La ATP decretó que se suspenderían los puntos hasta el próximo mes de junio, por lo que Davidovich permanecerá en el Top 100 hasta que se retome la competición cuando se controle la crisis del coronavirus. Hay quien ve ya factible que no se vuelva a jugar en 2020. "Lo que puede llegar a pasar es que si US Open no se juega no haya más tenis este año y se empiece de 0 en 2021", afirmaba Feliciano López.