Alejandro Davidovich hace autocrítica: "Fue un desastre"

Alejandro Davidovich tenía una muy buena opción de romper su techo en el US Open (cuarta ronda) con el cuadro que se le había limpiado hasta toparse teóricamente en cuartos con Novak Djokovic. Pero las cuentas de la lechera no funcionan, menos en el tenis. Debía sacar adelante un partido complicado con Tommy Paul, cabeza de serie número 14. Y la versión del malagueño fue decepcionante en los dos primeros sets, cuando cayó por 6-1 y 6-0. Después compitió, sacó un set y perdió otro. Pero había regalado dos mangas. Él mismo fue duro consigo mismo.

“Física y mentalmente estoy bien, pero el partido fue un desastre desde el principio. No sentía mucho la bola y le regalé muchos puntos gratis. Al final, cuando regalas tanto da igual que juegues diez sets, que no remontas. No sé por qué empecé tan mal, estaba con mucha confianza, puede que me viera pequeño en ese estadio, no tengo ninguna razón. Al final estaba golpeando mejor la bola, pero muy precipitado, muy ansioso. No metía una bola en los dos primeros set. No fue mi día, pero no me voy con mal feeling, ha sido mi primera experiencia en la Arthur Ashe y el balance del torneo es positivo”, apuntó el español.

Davidovich, que llegó a la cuarta ronda en 2020 y el año pasado. Por eso perderá algunos puestos en el ranking antes de jugar con España la fase de grupos de la Copa Davis en Valencia, del 12 y el 17 de septiembre. Debe ser pieza esencial junto a Carlos Alcaraz para jugar después en Málaga a finales de noviembre a finales. Y después, si todo va bien, pondrá rumbo a la gira asiática para competir, en principio, en Pekín del 28 de septiembre al 4 de octubre para continuar después por la pista cubierta en Europa.