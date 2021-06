Álex Ruiz, Momo González y Bea González, con España en el Europeo de Marbella

España busca su décimo título continental y ya tiene selección y parejas para ello. La Federación Española de Pádel ha procedido a inscribir la relación jugadores y jugadoras que representarán a España en el XII Campeonato Europeo de Pádel, que tendrá lugar del 28 de junio al 4 de julio en Marbella bajo la organización de la Federación Andaluza de Pádel y la empresa Gestión Deportiva Reunida. Y habrá tres representantes malagueños: Álex Ruiz, Momo González y Bea González.

Los seleccionadores absolutos, Juanjo Gutiérrez e Icíar Montes, han configurado esta lista de nombres que darán forma a los dos combinados nacionales FEP y, también, las parejas que disputarán la modalidad Open. Hasta tres jugadores harán su debut con la Selección Española en este Europeo de Pádel al que España presentará dos equipos que mezclan experiencia y juventud.

Convocatoria FEP masculina

La lista de jugadores confeccionada por el seleccionador Juanjo Gutiérrez es la siguiente:

l Francisco Navarro

l Uri Botello

l Juan Martín

l Jorge Nieto

l Jerónimo González

l Javier Ruiz

l Alejandro Ruiz

l Javier Rico

Las parejas masculinas FEP inscritas para participar en la modalidad Open son:

l Pareja 1: Jorge Nieto - Juan Martín Díaz

l Pareja 2: Javier Ruiz - Uri Botello

l Pareja 3: Francisco Navarro - Alejandro Ruiz

l Pareja 4 Jerónimo González - Javier Rico

“He procurado combinar dos criterios a la hora de configurar esta convocatoria”, explica el seleccionador español, “por un lado, me he centrado en jugadores que llevan jugando muy bien en las últimas tres temporadas y, por otro, he optado por jugadores con mucha experiencia que van a poder ayudar a las nuevas incorporaciones a que sean mejores jugadores de equipo”.

La lista, elaborada a partir de los jugadores que han manifestado su disponibilidad para acudir al Europeo, cuenta con una edad media de 30 años (la mitad de sus jugadores están por debajo de esta franja de edad) y en ella destacan dos componentes que harán su debut con la selección absoluta FEP: Javi Rico y Momo González.

”Ambos han demostrado una evolución superlativa”, afirma Gutiérrez que, además, subraya como segundo argumento principal de su convocatoria que “son dos jugadores que compiten muy bien en equipo y son muy fáciles de adaptar con otros compañeros”.

Convocatoria FEP femenina

La relación de jugadoras que ha preparado la seleccionadora nacional, Icíar Montes, es la siguiente:

l Ariana Sánchez

l Paula Josemaría

l Beatriz González

l Lucía Sainz

l Tamara Icardo

l Marta Ortega

l Elisabet Amartriain

l María Victoria Iglesias

Mientras que la composición de las parejas que representarán a España en la modalidad Open es:

l Pareja 1: Ariana Sánchez - Paula Josemaría

l Pareja 2: Lucía Sainz - Beatriz González

l Pareja 3: Tamara Icardo - Marta Ortega

l Pareja 4: Elisabet Amatriain - Mª Victoria Iglesias

“Tenemos un equipazo, un equipo muy potente con el que aspiramos a conquistar el título”, explica la seleccionadora acerca de una lista con una edad media menor a los 27 años en la que destaca la presencia de una debutante con la absoluta: Tamara Icardo.

“Tamara no es una jugadora desconocida, siempre la hemos tenido en cuenta porque es una jugadora de revés ya consolidada”, apunta Montes, “pero este año ha dado un paso más, está jugando de una manera increíble, llevando las riendas de cada partido, dominando y siendo determinante”.

En el resto de la lista, todas las jugadoras suman ya internacionalidades con España. “El criterio que tenemos es claro”, asegura la seleccionadora, “contar con las mejores jugadoras, las que mejor rendimiento tienen en cada momento”, afirma mientras aclara que “para este Europeo se han elegido a las mejores jugadoras con disponibilidad para acudir a la cita”.

Respecto a las parejas españolas de la modalidad Open, “he querido respetar a dos parejas que ya juegan juntas durante todo el año y para formar a las otras dos, he hablado con las jugadoras, las he escuchado y, a partir de ahí, he tomado la decisión”.

Objetivo: conquistar el título

España es el país europeo que más entorchados acumula en esta competición de la Federación Internacional de Pádel. De hecho, siempre que ha participado ha conseguido la victoria.

Con esta convocatoria de jugadores y jugadoras, España aspira a conquistar el título en el XII Campeonato de Europa de Pádel que se celebrará en Marbella tanto en la modalidad de Equipos Nacionales como en la Open.

El último triunfo en esta competición se produjo en el Europeo celebrado en Estoril (Portugal) en 2017. Fue el noveno título continental que las selecciones FEP lograron para España y, ahora en Marbella, en el regreso de la competición a nuestro país tras 14 años de ausencia, tratarán de sumar el décimo.

Además, esta primera gran cita internacional absoluta de la temporada servirá de antesala al XV Campeonato Mundial de Pádel que tendrá lugar en Doha (Qatar), del 15 al 20 de noviembre.