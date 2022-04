Alex Ruiz, maestro de Van Basten y Rijkaard

El jugador alhaurino Álex Ruiz, que recientemente cambió de pareja para hacer una plenamente malagueña con el antequerano Momo González, estuvo en Países Bajos promocionando este deporte. España y Argentina fueron el epicentro de su nacimiento, pero cada vez hay más implicaciones internacionales y más demanda por otros países europeos. El nacimiento de un nuevo circuito que amenaza al World Padel Tour, el Premier Padel Tour, es una prueba del interés que concita.

Ruiz es uno de los 10 mejores jugadores del mundo en el ranking y fue requerido para una exhibición en la que compartió pista con dos mitos del fútbol mundial. Nada menos que el mítico delantero Marco Van Basten, delantero de referencia a finales de los 80 y principio de los 90 y varios Balones de Oro, y Frank Rijkaard, campeón de Europa de clubes y selecciones y que después sería entrenador de gran éxito con el Barcelona, con el que ganó una Champions. El malagueño compartió a través de las redes la experiencia de la que disfrutó.

Enjoying with some sports legends! 🤩Thank you @padelbouw @trettornsweden for the hospitality, I had a great time! 🤗 I am very happy to see how padel is growing in Netherlands 🇳🇱👏🏽 pic.twitter.com/KMonLnZpMZ