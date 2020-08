Alfonso Herrero, gran apuesta para la portería del Marbella

El Marbella Fútbol Club añade una pieza más al plantel que dirigirá José Manuel Aira. El club costasoleño llegó a un acuerdo con el portero Alfonso Herrero, quien quedará vinculado a la entidad hasta el 30 de junio de 2022 con opción a una temporada más.

Alfonso Herrero (Toledo, 21 de abril de 1994) es canterano del Real Madrid (2003-2016), donde llegó a jugar con el Real Madrid Castilla a las órdenes de Zinedine Zidane en 2014. A partir de 2016 perteneció al Real Oviedo, club con el que ha competido en más de cuarenta partidos de Segunda División.

"Es un portero explosivo, ágil y con grandes reflejos. También destaca por su buen juego con los pies y es valiente en situaciones de juego aéreo. Además, el guardameta toledano ha sido internacional con la selección española sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19. Con el combinado nacional sub 17 fue subcampeón del Europeo de Liechtenstein", decía el club en un comunicado sobre su nueva adquisición.

"Muy feliz de poder anunciar mi compromiso con el Marbella. Muchas gracias al club por la oportunidad y la confianza. Desde ya con toda la ilusión del mundo por empezar a entrenar y llevar a este club donde merece", afirmaba el meta, que refuerza una posición clave en la pelea por intentar el ascenso a Segunda A, como se ha planteado desde el año pasado.