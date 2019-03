Alonso sigue agrandando su leyenda al ganar las 1000 Millas de Sebring

Alonso: "Mi etapa en F1 fue increíblemente buena; y ésta también lo es"

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, que reforzó su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC) al ganar este viernes, con Toyota, las 1.000 Millas de Sebring indicó en ese circuito estadounidense que su etapa en la Fórmula Uno "fue increíblemente buena", pero que "ésta también lo es".

Alonso, de 37 años, que en sus 17 temporadas en F1 logró las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia, opinó que no necesita reafirmarse sobre la decisión que tomó de retirarse de la categoría reina del automovilismo -o, al menos, no competir en 2019-. "No, no tengo que reafirmarme. Si McLaren hubiese hecho quinto en los libres, también estaría súper-alegre por ellos", indicó el doble campeón del mundo asturiano de F1 en referencia al arranque de ese Mundial, en Melbourne (Australia).

"Lo que tenía que hacer en Fórmula Uno lo hice; conseguí lo que nunca lo había soñado. Fue una etapa increíblemente buena y en la que estoy metido ahora también lo es", manifestó Alonso este sábado en Sebring, donde negó que fuese más feliz lejos de la categoría reina.

"Lo he leído en varios sitios: que me brillaban los ojos en Le Mans y luego sufría en Fórmula 1, pero yo no creo que fuese así. El año pasado estaba muy contento en F1, también", afirmó.

"Acabé mi etapa allí con mis mejores prestaciones, con un 21-0 en clasificación que no había hecho en ningún año de mi carrera, contra un (Stoffel) Vandoorne (belga) que había dominado las categorías inferiores como hizo (el monegasco Charles) Leclerc o (el alemán Nico) Rosberg; que luego salió en la 'pole' de la Fórmula E en Hong Kong en su tercera carrera...", comentó.

"En mi última etapa en Fórmula 1 tenía el mismo brillo en los ojos y las mismas ganas. Me sentía piloto igual que me siento cada domingo aquí. Ahora tengo un coche dominante y cuando te llevas un trofeo a casa cada domingo todo sabe mejor", admitió, no obstante, Alonso.